A vy sám je vyhledáváte, abyste si s nimi mohl popovídat či získat podpis?

Rozhodčí vyhledávám pouze virtuálně, když něco nemůžu o nich najít a potřebuji se dopátrat k nějakému faktu. Jsem dost plachý je kontaktovat osobně, ale kdyby mi nějaký sám od sebe nabídl schůzku, tak bych se tomu nebránil. I autogramy by mě zajímaly.

Už jste se s nějakým sudím setkal osobně?

U nás v Litvínově jsem se náhodně setkal s Josefem Toušem, který s Jaroslavem Koenigem pískal na čáře v extralize během sezón 1981/82 a 1982/83. Vznikla z toho dost obohacující konverzace.

Vedete si o rozhodčích poznámky? Do sešitu, či počítače? Vylepujete si různé obrázky z novin a časopisů, jako jsem to dělal já s hráči?

Co se týče záznamů o utkání, tak ty si už sedm sezón zapisuji do sešitů, protože jak já říkám - papír je věčný. Co se týče počtu odpískaných utkání, tak ty si zapisuji do tabulek Google, protože bych vzhledem k rychlosti soutěže, tzn. zvyšování počtu odpískaných utkání jednotlivých rozhodčích stále něco gumoval. Obrázky s nevylepuji, jen na začátku každého sešitu, který obsahuje pět sezón, si vylepím vytisknutý papír, na kterém jsou vyobrazeni nejlepší rozhodčí jednotlivých sezón.

Jaký máte v archivaci systém? Na co se zaměřujete? Spíš čísla, nebo i rozhovory, příběhy?

Nejvíc se zaměřuji na čísla. Rozhovory a příběhy si uchovávám ve svém mozku. A když náhodou něco zapomenu, tak vím, kde si je zase najít. Nejčastěji vše vyhledávám pochopitelně na internetu.

Máte nějaký sběratelský sen? Nebo třeba plán napsat o rozhodčích knihu či jinak jim vzdát hold?

Sběratelský sen asi nemám. V budoucnosti se nebráním napsání knihy o rozhodčích. Určitě by to bylo zajímavé čtení, ale momentálně to neplánuji.

Každého napadne, proč vás zajímají hlavně rozhodčí? Přeci jen to není úplně obvyklé, drtivá většina sleduje především hráče.

Na rozhodčí jsem se začal zaměřovat na začátku sezóny 2014/15. Těžko říct, co mě oslovilo, ale pravděpodobně výkon rozhodčích Reného Hradila, Robina Šíra, Jiřího Gebauera a Petra Charváta, kteří pískali úvodní domácí zápas Litvínova s Karlovými Vary.

Na Litvínov jste chodil tehdy už dlouho?

Chodil jsem velmi často. Litvínov je můj oblíbený klub už 11 sezon, protože to je u nás jedna z největších kulturních atrakcí s dlouholetou tradicí.

Prý máte hokej v rodině.

Můj děda hrál fotbal za Čechii Litvínov a hokej za DVÚZ. A jako hlavní pořadatel byl v Litvínově od sezony 2005/06 do sezony 2016/17. Já asi půl roku hrál fotbal, ale protože jsem byl vznětlivý a vztekal jsem se, když mi něco nešlo, tak jsem skončil.

A zkoušel jste někdy být v hokeji rozhodčím?

Mám zkušenosti s pískáním hokeje, kdy si parta mých známých pronajme v Litvínově led a sehraje takový malý zápas. Oficiálně jsem rozhodčím nikdy nebyl.

Na jaké úrovni jste se znalostmi pravidel? Poznáte, jestli rozhodčí udělal chybu?

Snažím si v pravidlech ve volných chvílích číst. Hlavně když vidím na hokeji nějakou situaci nebo se mě někdo zeptá. Každý rozhodčí má svůj styl, ale pokud je to jasné, tak to poznám. Pokud ne, tak se zeptám přes sociální sítě bývalých rozhodčích.

Kteří sudí jsou vašimi nejoblíbenějšími?

To je těžká vyjmenovávat, protože každý rozhodčí, který se do extraligy dostane, má mé uznání. Vyjmenuji tedy jednoho hlavního rozhodčího a jednoho čárového z minulosti. Z hlavních rozhodčích bych vybral Františka Rejthara a z čárových Stanislava Barvíře. Ze současnosti se mi líbí výkony hlavního rozhodčího Robina Šíra a z čárových velezkušeného Tomáše Peška.

Studujete hlavně české rozhodčí, nebo máte zájem i o zahraniční rozhodčí?

O zahraniční rozhodčí mám zájem v případě, že pískali v rámci výměnných programů českou extraligu, například Marcus Vinnerborg, Vjačeslav Bulanov, Thomas Andersson nebo Jari Levonen a Timo Favorin.

Zajímají vás pouze hokejoví rozhodčí? Nebo i rozhodčí v jiných sportech?

Ano, zajímají mě jen hokejoví rozhodčí, ale od sezóny 2021/22 jsem se začal zajímat i o rozhodčí nejvyšší české fotbalové soutěže.

Zůstaneme jen u hokeje. Jakou čeští sudí mají podle vás úroveň? Prosadili by se i v NHL?

Čeští rozhodčí mají vysokou úroveň, což potvrzuje i to, že naši rozhodčí patří mezi nejčastěji obsazované sudí na mezinárodních turnajích včetně olympijských her. Čárový rozhodčí Libor Suchánek je důkaz, že se český rozhodčí může do NHL dostat a prosadit se v ní, ale určitě to nebude pravidelně; v horizontu 10 let se do NHL žádný jiný český rozhodčí nedostane. Použiji přirovnání s Ivanem Hlinkou, který je i po 20 letech jediným českým trenérem, který trénoval v NHL. Čeští rozhodčí spíše budou putovat do KHL než do NHL.

Jste spíš staromilec, nebo jste pro moderní techniku? Mám tím na mysli video v hokeji. Různé trenérské výzvy atd. Je v hokeji potřeba, když je teď rychlejší? Pomáhá sudím?

Určitě jsem pro moderní techniku, jelikož ji na rozdíl od fotbalu mohu stoprocentně důvěřovat. U videa v hokejové extralize sedí bývalí zkušení rozhodčí, třeba Martin Homola, Stanislav Barvíř, Petr Blümel, Ladislav Rouspetr nebo Petr Charvát. Díky videu a trenérské výzvě lze dosáhnout co největší regulérnosti zápasu.

Byl byste pro, aby se jako v NHL i v naší extralize sudí vyjadřovali do mikrofonu před diváky o sporných situacích?

Já myslím, že to není potřeba. Tuto povinnost v Česku zastává hlasatel, který řekne prakticky to samé, co sudí v NHL

Tuzemská hokejová soutěž nemá mezi sudími žádnou aféru, která by byla podobné té z fotbalu. Těší vás, že rozhodčí mají u nás kredit?

Ano, to mě samozřejmě těší. Pokud se tu v extralize mluvilo o korupci, nikdy nebyla prokázána, ať už šlo o obvinění Petra Boliny Pavlem Kubinou, Romana Poláka Robertem Kyselou nebo Jana Hribika Alešem Pavlíkem a Milana Mináře Pavlem Markem a Romanem Zubíkem.

A co se vám honí hlavou, když diváci na rozhodčí nadávají? Někdy i sprostě… Nemáte potřebuju je bránit?

Co jsem slyšel a četl, tak si to sudí sami užívají, pokud to má určitou mez a skanduje se to sborově. Rozhodčí se snažím bránit, když vím, že rozhodli správně, a sporné situace se snažím fanouškům vysvětlit. Když někdo nadává rozhodčím sprostě na internetu, tak si o tom i já i rozhodčí myslíme své.

Vzpomenete si na nějaké kuriozity, které sudí museli řešit na našich kluzištích? Nedávno jsem viděl vámi sdílené video rozhodčího Kostky s kohoutem… Co vás nejvíc pobaví v tomto směru?

Mimo zmiňovaného sudího Kostky mě napadá ještě zápas finále 1992 mezi Trenčínem a Plzní, kdy dopadl na led nepravý kotouč a sudí Lípa neuznal Plzni gól. Během dvou utkání v Litvínově v sezóně 2008/09 nedopískali pro zranění rozhodčí Radek Husička a Milan Minář, jejichž povinnosti potom museli zastat čároví rozhodčí Lukáš Bejček a Rudlof Tošenovjan, respektive Milan Kis a Alexander Pavlovič.

Zbývá vám čas na jiný koníček? Jakou práci děláte a jak se vám daří s ní skloubit své hobby?

Svému koníčku ohledně rozhodčích věnuji tolik času, že na jiné mi nezbývá čas. Ani mi to nevadí. Pracuji jako operátor výroby ve firmě na zpracování hořčíku. Neřekl bych, že je to moje vysněné zaměstnání, ale vzhledem k časové nenáročnosti mám na svůj koníček dostatek času.

Na závěr úsměvná otázka - v kolika jazycích umíte říct slovo rozhodčí?

Slovo rozhodčí umím říct v češtině, slovenštině, italštině, ruštině, němčině a angličtině, takže v celkem šesti jazycích.