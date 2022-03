Hraje se na dva vítězné zápasy a zlatý hřeb sezony odstartuje na ledě Pirátů v neděli od 16.00 hodin. U Pirátů je cíl jasný zmáknout finále a zabojovat o postup do druhé ligy. Ale Louny zbraně neskládají. "Play off je jiná soutěž, už v minulosti jsme dokázali velké obraty, třeba to přijde i nyní,“ vyhlašují hráči lounského Slovanu, kteří už před startem vyřazovací části prorokovali, že jejich cílem je právě finále. „A tam to Chomutovu, co nejvíce ztížit,“ dodává lounský kouč Petr Zinek.