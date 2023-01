Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

První utkání se hrálo 8. prosince 1984 v Sportovní hale PKOJF, přihlíželo mu téměř 11 tisíc diváků. Po dvou třetinách domácí vedli 3:2, na začátku poslední periody hráli bez vyloučeného Rusnáka. Tehdy už zkušený kapitán sovětů Fetisov, dnes poslanec ruské Státní dumy a tím pádem i věrný slouha prezidenta Vladimíra Putina, využil při přechodu do pásma prostupnosti obrany Československa, mezi Benákem a Kadlecem se prosmýkl jako nůž máslem a rázem byl sám před brankářem Králíkem.

26letý obránce, jenž se vyléčil z dlouhodobého zranění, ani nenaznačil kličku doleva, hned si kotouč navedl na bekhnedovou pravou stranu a jednoruč zasunul podél poměrně toporného gólmana. Pro zajímavost ještě dodáme, že utkání skončilo remízou 4:4. To, že o pět měsíců později Bukačův tým získá na světovém šampionátu zlato, je věc natolik známá, že ji není potřeba více rozvádět.

Téměř neznámým faktem ale je, že téměř totožný blafák předvedl světu na mistrovství světa 1989 ve Švédsku útočník Kent Nillson. Stalo se tak v báječné atmosféře stockholmské haly Globen při střetnutí s USA (4:1). Švédsko v poslední třetině obracelo vývoj zápasu, americkému gólmanovi Vanbiesbrouckovi nasázelo čtyři branky.

Tu poslední dal levák (stejně jako Fetisov a Forsberg) Nilsson. Populární brankář New Yorku se chystal na blafák do forhendu, švédskému centrovi se chtěl vrhnout pod nohy. Ten ale rychle puk přehodil na bekhend a jednou rukou ho nasměroval do branky.

Zdroj: Youtube

Klička Petera Forsberga z olympiády 1994 je notoricky známá, dokonce byla vyobrazena i na poštovní známce.

„Že se v Česku říká mému gólu forsbergovka?" divil se před časem její autor. „Takhle ji nenazývají ani u nás ve Švédsku. Vždyť já jsem ji ukradl Kentu Nilssonovi. Vypůjčil jsem si i několik dalších fintiček, které jsem se postupně snažil ještě zdokonalovat. Ale je vážně paráda, že mám u vás svůj blafák," smál se od ucha k uchu a přiznal, že oku lahodící klička není jeho.

A pravděpodobně ani Nilssona, ani Fetisova. Podle hokejového historika Tomáše Kučery se uměl v padesátých letech podobným uměním blýsknout odchovanec Českých Budějovic Čeněk Pícha; svědectví dalo několik pamětníků.

Zdroj: Youtube

Později forsberga vyzkoušela řada známých i méně známých hráčů. Nedávno dokonce slavnou kličku napodobil osmiletý šikula z Teplic David Kalvas.

