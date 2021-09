2464 - to je počet diváků, kteří v úterý prošli turnikety. Slabší návštěva, ale příznivci Litvínova byli v hledišti slyšet, tradičně celou halu táhl jih.

„Chtěl bych vám všem, kteří jste dnes byli v kotli a fandili společně i přes tu hrůzu, která byla na ledě, moc poděkovat! Hokej stál na ho*no, ale my jsme si to v hledišti užili a tak to má být! Díky moc!" napsal pak do facebookové skupiny Verváci Litvínov jeden z lídrů kotle Marek Šimšálek.

Z nepříznivého výsledku byli věrní příznivci Vervy rozčarovaní. Řada z nich se jich ale snažila hledat pozitiva.

Například jako Charlotta Maurerová: „Možná dobře, že to přišlo teď, ponaučit se z toho, nakopnout se a začít fakt makat. Tento rok si takové šílené chyby dovolit už nemůžeme. A myslete taky na nás, fanoušky, kteří už několik let ztrácí hlas."

„Takový kolotoč ve druhé třetině jsem dlouho neviděl," poznamenal Milan Ertl.

A ještě jeden hlas „z davu" na závěr. Patří Tomáši Zvonařovi, který zápasy Litvínova sleduje už několik let. „Dostat doma sedm gólů je prostě katastrofa. Musíme doma vyhrávat. S Libercem předvedeme výbornej výkon, nedokážeme jej ale opakovat na Kladně a dnes dokážeme udělat se zápasu takovou haluz… No, hoši máte co napravovat. Hned ve čtvrtek na Spartě, tak snad nás opět překvapíte."