Na první branku v utkání se nečekalo dlouho. Již ve druhé minutě překonal Kufu v brance Klášterce Salač. Vedení vydrželo Slovanu do poloviny úvodní třetiny. O vyrovnání se postaral Kokman. Při hře čtaři na čtyři šli domácí opět do vedení zásluhou Szakala, ale ani to nevydrželo dlouho, protože v začínající 18. minutě srovnal Döring.