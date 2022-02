Severočeši ještě šest minut před závěrečnou sirénou vedli rozdílem dvou branek 5:3. Dynamo se ale nezadrhlo a během necelé jediné minuty dokázalo srovnat. V čase 54:50 snižoval Paulovič a v 55:26 srovnal Musil. Hodně horké chvilky pro dvacetiletého brankáře Vervy Šimona Zajíčka, který vstoupil do zápasu jako jednička místo Denise Godly. V prodloužení Východočeši skvostný obrat dokonali, když po minutě a půl rozhodl o bonusovém bodu Kousal – 6:5 pro domácí. Verva si tak zapsala jeden bod a pátou porážku v řadě.

„Mně se to hodnotí velice špatně, je to pro nás veliké zklamání. Byť se z Pardubic body vozí těžko a jeden bod je určitě dobrý. Když v zápase třikrát vedeme o dva góly, z toho naposledy zhruba pět minut před koncem a nakonec v základní hrací době skončí zápas nerozhodně, potom v prodloužení vítězství ztratíme úplně, nejde mluvit o ničem jiném, než o zklamání," řekl po zápase litvínovský trenér Václav Sýkora.

„S výsledkem jsme po průběhu utkání spokojení. Měli jsme dobrý vstup do utkání, prvních deset minut jsme si vypracovávali šance, hráli jsme velice slušně. Bohužel pak jsme dostali dva góly, což týmem trochu otřáslo. Ve druhé třetině nám tam bohužel spadly další góly. Za stavu 3:5, když už to vypadalo bledě, jsme to nezabalili a neskutečným nasazením jsme si došli pro vyrovnání a následně jsme rozhodli v přesilovce," viděl střetnutí kouč Dynama Richard Král.

Pardubice - Litvínov 6:5 PP (1:2, 2:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Hecl (Poulíček), 25. Košťálek (R. Kousal), 39. Paulovič (R. Kousal, O. Vála), 55. Paulovič (R. Kousal), 56. A. Musil (Košťálek, D. Robertson), 62. R. Kousal (Paulovič, Košťálek) – 11. Estephan (P. Zdráhal, Zajíček), 19. P. Straka (Fronk, D. Kolář), 22. Fronk (Stříteský, P. Straka), 31. Irving (Estephan), 55. P. Zdráhal (Estephan).

HC Dynamo Pardubice: Klouček (31. Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Švyrjov – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Herčík.

HC VERVA Litvínov: Zajíček (Neužil) – D. Kolář, Irving, Demel, Strejček, Hrbas, O. Baláž, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – P. Straka, V. Hübl, Fronk – M. Havelka, Gerhát, P. Svoboda.