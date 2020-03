Slovan, který v Klášterci druhý duel série opanoval až na nájezdy, vstoupil do utkání rychlým gólem. Už v polovině druhé minuty překonal Tichého v brance Růžek. V polovině třetiny hráli hosté oslabeni o dva své hráče. Toho Slovan nejen že nedokázal využít, ale naopak ještě inkasoval z hole Bečky. Pak měl ještě výhodu trestného střílení, ale Salače Tichý vychytal, když stačil včas srazit betony, mezi kterými puk ukryl. Gólman Klášterce chytal stejně jako v prvním finálovém duelu famózně.

Hostům, kteří měli v hledišti své fanoušky, vyšel skvěle vstup do druhé části hry a dvěma brankami šli do vedení. Druhou z dávali opět v oslabení. Na dostřel vrátil Slovan po sólové akci Dittrich, jenže za minutu a půl hosté opět odskočili o gól. Ve 32. minutě Dittrich nabil Rúžkovi a ten střelou příklepem z pravého kruhu snížil. Naděje na zvrat ale vzaly rychle za své. Za pouhou půlminutu skóroval Hartman a v končící 39. minutě překonal Dorna v brance Procházka střelou z prostoru mezi kruhy.

Zdálo se být rozhodnuto, ale třetí třetina přinesla to správné vyvrcholení. Nejdříve ve 44. minutě během přesilovky skóroval Růžek. Ten vyvážel puk z vlastní třetiny a na modré švihem překvapil Tichého. V končící 45. minutě se pak krásnou střelou prosadil Salač. Snížil na 5:6 z pohledu domácích a bylo tu drama.



Do konce utkání chyběly 2 minuty a 27 sekund, když šel na trestnou lavici hostující Suk. Louny si vzaly oddechový čas, po kterém se vhazovalo před brankou Tichého. Slovanu se ale tato přesilovka vůbec nepovedla. Půl minuty před koncem se domácí konečně dostali do útočného pásma a odhodlali se ke hře bez brankaře. Tygři závěr utkání zvládli a tak mohl jejich kapitán zvednou pohár nad hlavu a spolu se spoluhráči mohl začít slavit.

„Byla to vyrovnaná série. Gratuluji Slovanu k výkonu. Kluci hráli výborně, ale my jsme do toho dali více srdíčka a měli větší touhu po vítězství. Kluci si dali za cíl v této sezóně prvenství v krajské lize, to se jim splnilo. Dnes rozhodla druhé třetina, kterou jsme vyhráli 5:2. Náskok jsme si budovali trpělivou hrou. Domácí byli navíc pod velkým tlakem. Pomohlo nám také to, že řadu hráčů Loun znám z doby, kdy jsem je trénoval v Chomutově nebo v Mostě. Co bude dál nevíme. Možnost baráže o 2. ligu nám zatím nikdo nenabídl, tak nevím, jestli by jsme do toho šli. Nemáme zase tak široký kádr a na druhou ligu je potřeba nejen více peněz, ale i více trénovat. To by kluci při práci těžko zvládali,“ komentoval po utkání trenér Tygrů Milan Novotný.



HC Slovan Louny – HC Tygři Klášterec nad Ohří 5:6 (1:1, 2:5, 2:0)

Branky: 2., 32. a 44. Růžek, 25. Dittrich, 45. Salač – 11. Bečka, 21. a 39. Procházka, 23. Vlastník, 26. a 33. Hartman.

Rozhodčí: Domský, Goltsch — Sýkora, Janíček.

Vyloučení: 6:8.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:2.

Diváci: 143.

Louny: Dorn (M. Charvát) – Srb, Kolčava, Hloucha, Vavrica, Šedivý, Svoboda, Kunrt – Gebelt, Jarý, Prokeš, M. Dittrich, Kousek, Rais, Salač, Panocha, Růžek, Szakal.

Klášterec: Tichý – M. Koblitz, Blažek, Nerad, Kozelnický, Kosina – Bárta, Suk, Drozdík, Andres, Procházka, Hartman, Vlastník, Bečka.



Jaroslav Tošner