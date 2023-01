Už samotný vstup do utkání se domácím borcům nevydařil, když po třech a půl minutách prohrával 0:2. Tomáše Charváta překonal nejdříve Kubinčák a po něm Tetřev. Salač dal sice kontaktní gól, jenže stačilo 20 sekund a hostům vrátil dvoubrankové vedení Vozár. Vlastimil Salač po asistenci Šafaříka vrátil Slovan svou druhou brankou do hry a dal mu naději do další fáze utkání.