Zatímco v sobotu se v Bílině utkání dohrálo, i když mlhový opar se snaživě hlásil o slovo, v neděli bylo po pěti minutách jasno, že fanoušci druhé derby sezony nedokoukají. Rozhodčí se rozhodli souboj Bíliny s Bílinou odpískat, dbali především na bezpečnost hráčů. „Za mě by to odehrát šlo, ale musíme brát ohled hlavně na brankáře. Zkoušeli jsme střílet na ně přes celé hřiště, puk viděli až na poslední chvíli. Hra by přinášela víc situací, které by byly neregulérní," myslí si hráč HC Draci Bílina Štěpán Tetřev.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

Dohrané byly oba duely Loun. Slovanu se v této sezoně nedaří, což se potvrdilo i o víkendu. V Kadani prohrál 6:7 v prodloužení. Mužstvo z města Maxipsa Fíka vedlo po první třetině 5:1, Lounští ale dokázali díky výbornému finiši srovnat. Hned v 18. vteřině prodloužení je ale popravil Kulich.

V neděli Louny svedly přestřelku s Kláštercem. Tygři byli při chuti a domácím dali devět gólů. Jejich vítězství 9:6 ale nebylo jednoznačné, rozhodla o něm až poslední perioda.