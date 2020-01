Domácí vstoupili do utká lépe, když v úvodu šesté minuty překonal Panocha gólmana Gerstnera. Jenže za pouhou minutu a půl srovnal stav po individuální akci Kosina. Netrvalo dlouho a Rais vrátil Slovanu vedení a na 3:1 upravil ještě před první přestávkou Dalecký, kterému asistoval Salač.

Kontaktní branku dal ve 24. minutě Andres, jenže Slovan velice rychle odpověděl. Nejprve se prosadil Gebelt a pak Adam Szakal, kterého vyslal do brejku Kolčava. Hosté se z obdržených branek oklepali, vrhli se do útoku a rychle se vrátili do hry. Nejdříve zazvonila tyčka branky, kterou hájil Tomáš Charvát, a pak už přišly i branky. Během minuty a půl lounský gólman kapituloval po střelách Kosiny a Procházky. Dvoubrankové vedení však Slovanu vrátil svou druhou trefou v utkání Gebelt.

Třetí dějství již žádnou branku nepřineslo. Domácí měli sice několik velkých šancí, ale buď nemířili přesně, nebo nedokázali překonat Gerstnera v brance.

Slovan si tak připsal cennou výhru a upevnil si vedoucí pozici v tabulce právě před Kláštercem.

V dalším kole, které se hraje v sobotu 18. ledna nastoupí Louny na ledě posledních Lovosic, kde na konci října padly 5:6.

HC Slovan Louny – HC Tygři Klášterec nad Ohří 6:4 (3:1. 3:3, 0:0). Branky: 28. a 37. Gebelt, 6. Panocha, 9. Rais, 17. Dalecký, 31. Szakal – 7. a 34. Kosina, 24. Andres, 35. Procházka. Rozhodčí: Tichý – Miško, Hrubý. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:0. Diváci: 48.

Louny: T. Charvát – Kolčava, Balázs, Kunrt, Hloucha, Vavrica, Šedivý – Prokeš, Dalecký, M. Dittrich, Kousek, Gebelt, Rais, Salač, Panocha, Szakal.

Klášterec: Gerstner – Nouzák, Nerad, Týr, Koblitz, Kosina – Bárta, Videv, Vlk, Andres, Procházka, Hartman, Hanka, Kroupar, Bečka, Boháč.

Jaroslav Tošner