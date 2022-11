Slovan měl ve čtvrtek ještě odehrát domácí utkání 14. kola, ve kterém měl hostit SK HC Draci Bílina, ale soupeř se kvůli velké marodce omluvil a do Loun, ani do Roudnice k dalšímu utkání nejel.

Lounští hokejisté tak pošetřili síly a měli dost času se připravit na utkání s Lovosicemi, které stále čekají na první bod do tabulky.

Utkání pro domácí nezačalo nejhůře, i když necelých pět desítek diváků čekalo od svých hráčů lepší výkon a hlavně branky v soupeřově síti. První třetina přinesla branku jedinou. V úvodu 11. minuty Odražený puk ve středním pásmu se dostal k mantinelu, kde zůstal chvíli opuštěný. Brankař Lovosic Vitvar se rozhodl puk získat a odehrát, ale Šafařík byl u něho dříve. Přihrál volnému Gebeltovi a toho čekal snadný úkol. Poslat ho do opuštěné branky.

Na olympiádě bojovali o medaile. Kníže Albert a Charlene teď bojují o manželství

Druhá třetina však byla ve znamení domácího trápení. Toho využili hosté a Hanzlíček s Pavlatou během pěti minut poslali svůj tým do vedení. V závěrečné sekundě domácí ještě zbytečně faulovali v útočném pásmu a tak do poslední části hry nastupovali v oslabení.

O přestávce promluvil trenér Zinek svým svěřencům důrazně do duší. Přesilovku hosté nevyužili a Slovan se začal tlačit před Vitvarovu branku. Chyběly však rychlejší přechod do útoku, lepší kombinace i přesnost v zakončení. Až ve 49. minutě proměnil své sólo Velhartický ve vyrovnávací branku. Stačily dvě a půl minuty a Adámek po asistenci Szakala poslal Slovan do vedení. Časomíra ukrojila ze hry minutu a pár vteřin, když byl před brankou Loun ve vyložené šanci faulován Popek a tak následovalo trestné střílení. To však útočník Lovosic ve vyrovnávací branku neproměnil. Obrovskou šanci pak měl domácí Csonka, který však ztroskotal na Vitvarovi. Do konce utkání chybělo 43 sekund, když se hosté odhodlali ke hře bez brankaře. V ní domácí nastřelili tyčku prázdné klece. Branku nedali ani hosté a tak se po závěrečné siréně mohli hráči Slovanu radovat z těsné výhry a Lovosice stále musí čekat na první body do tabulky soutěže.

Další zápas odehraje Slovan v sobotu 26. listopadu v Bílině proti SK HC Draci.

Narodila se Adélka, tím jsem vyhrál vše, říká Zomer, snajpr bez fotbalových snů

HC Slovan Louny - HC Lovosice 3:2 (1:0. 0:2, 2:0)

Branky: 10:06 Gebelt, 48:36. Velhartický, 50:58 Adámek - 26:20 Hanzlíček, 31:28 Pavlata. Rozhodčí: Žižka - Bertlík, Němec, vyloučení 7:5, bez využití.

Slovan Louny: T. Charvát (M. Charvát) - Knobloch, Kašpar, Kaplan, Lochovský, Hloucha, Šedivý - Dalecký, Šafařík, Kaše, Gebelt, Adámek, Velhartický, Tarant, Veselý, Csonka, Szakal.

HC Lovosice: Vitvar - Beneš, Zedek, Andres, Vandas - Fábry, Gudera, Hanzlíček, Popek, Rusý, Pavlata, Suchánek, Povejšil.

Jaroslav Tošner