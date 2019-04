Louny před měsícem odehrály vítězné finálové utkání krajské soutěže s Kláštercem. Staly se přeborníkem Ústeckého kraje. Hráči, vedení klubu i fanoušci očekávali, že se do týdne dozvědí, co bude dál. Bude kvalifikace o ligu?

Čekání bylo delší než se předpokládalo. Řada vítězů krajských přeborů čekání vzdala, zůstali čtyři zájemci o dvě místa ve druhé lize. Na Slovan připadl Bruslařský klub Nová Paka. Soupeř Loun hrál ještě 27. března svůj poslední vítězný duel, který z něho udělal mistra Královéhradeckého kraje. Byl tak daleko rozehranější než Slovan.

Utkání začalo v bouřlivé atmosféře fanoušků obou táborů. Za svým týmem dorazila z podkrkonoší poměrně velká parta příznivců Bruslařů. Jejich nadšení však domácí rychle zchladili. Druhá minuta hry se blížila ke konci, když se po sólové akci prosadil Patrik Rais a Slovan šel překvapivě do vedení. Hosté nesložili zbraně a zrychlili hru. Výsledkem bylo vyrovnání z hole kapitána Kadeřábka.

Druhá třetina patřila jasně domácímu celku. Svůj tým poslal do vedení Martin Szakal a když ve 35. minutě zvyšoval Martin Dittrich, zdálo se, že odpor hostů byl zlomen.

Třetí dějství však přineslo řadu zmařených šancí na obou stranách, i když na té lounské jich bylo o poznání více. Na obou stranách se také hodně vylučovalo. Právě při přesilovce pět na tři se hostujícímu celku podařilo snížit na rozdíl branky. Jinak výborného Dorna překonal Hric tvrdou střelou z mezikruží. Minutu a půl před konce vrátil dvoubrankové vedení Slovanu svou druhou brankou Szakal, jenže chvilky nekoncentrovanosti v samotném závěru využil také kapitán Nové Paky Kadeřábek ke vstřelení své druhé branky. To však do konce zápasu chybělo jen 31 sekund a Slovan si už těsné vedení pohlídal.

Odvetný zápas se hraje příští neděli 7. dubna v Nové Pace. Pokud v utkání vyhrají domácí, bude následovat pětiminutové prodloužení tří proti třem. Kdo dá branku bere vše a jde do ligy. Když se nerozhodne ani během prodloužení, následují samostatné nájezdy.

„Nebylo snadné se udržet v přípravě. Kluci měsíc nehráli a tréninky byly takové všelijaké. Bylo vidět, že je soupeř rozehraný. Nám se ho naštěstí podařilo zaskočit rychlou brankou. Postrádáme dva obránce. Chyběli Srb s Kolčavou a tak jsem musel povolat Martina Szakala. To byl dobrý tah, nakonec dal dvě branky (smích). Je třeba přiznat, že Paka byla hokejovější, ale my jsme to zvládli. Opět nás podržel skvělým výkonem Dorn v brance. Uvidíme za týden,“ hodnotil po vítězném utkání trenér Petr Zinek.

HC Slovan Louny – BK Nová Paka 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky: 2. Rais, 30. Szakal, 35. M. Dittrich, 59. Szakal – 12. Kadeřábek, 52. Hric, 60. Kadeřábek.

Vyloučení: 10:13, z toho domácí Gebelt a hostující Šuvara a Zeman po 10 minutách. Využití: 0:1.

Slovan Louny: Dorn – M. Szakal, Hloucha, Gebelt, Vavrica, Šedivý, Svoboda, Balázs – Jarý, Prokeš, M. Dittrich, Kousek, Rais, Salač, Panocha, Růžek, A. Szakál, D. Dittrich, Říha.

BK Nová Paka: Veselý – Pour, Spal, Zeman, Malík, Pulec – Krsek, Nevyhoštěný, Hník, Kadeřábek, Kerekanič, Mach, Hric, Moník, Šuvara.

Autor: Jaroslav Tošner