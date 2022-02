Louny tak obsadily po základní části druhou a Klášterec třetí příčku. Utvořily tak jednu semifinálovou dvojici. Tu druhou tvoří Piráti Chomutov a Kadaň.

První třetina v Lounech patřila jasně domácímu Slovanu, který šel do tříbrankového vedení.

už ve 2. minutě se v přesilovce prosadil Kaplan. Druhou branku zařídil v oslabení z brejku Salač a další přesilovku v závěru třetiny zužitkoval Rais.

Úvod druhé třetiny sice hráli domácí většinou v oslabení, ale i tak dokázali skórovat. Další sólovou akci proměnil ve čtvrtou branku Szakal. Zdálo se být rozhodnuto, ale pak se hosté vzchopili k odporu a přišla první přestřelka. Ve 36. minutě hráli sice hosté oslabeni o dva hráče, ale i tak se středem kluziště prohnal Bečka a snížil na 4:3. To už ale v dresu Tygrů nehrál Tenkač, který vyfasoval dvouminutový trest + do konce utkání. Za minutu hráli domácí další přesilovku 5 na 3 a tentokrát mnohem lépe, když trestal Gebelt.

Ze třetí části hry bylo odkrojila časomíra teprve 37 sekund, když přesilovou hru zužitkoval domácí Gebelt, čímž zkompletoval hattrick. Ve 44. minutě se za brankou Klášterce připletl mezi najíždějící hráče hlavní rozhodčí Dyršmíd. Byl naražen na mantinel a nakonec se o něho musel postarat lékař Slovanu Dorn. Utkání řídili jen dva čároví a během této doby Videv a po něm Bečka snížili na rozdíl dvou branek. Stačila necelá minuta a Salač poslal Louny opět do tříbrankového vedení. Dyršmíd se vrátil s pohmožděnou levou rukou na led, aby pokračoval v řízení utkání. Krátce nato skóroval domácí Salač. V končící 58. minutě využil další přesilovku hostující Danyo a trenér Tygrů si vzal oddechový čas. Do konce utkání scházela minuta a 45 vteřin, když odvolali brankaře. Do opuštěné klece se však trefil v čase 59:03 Šafařík a bylo o výsledku rozhodnuto. Po této brance přišla na řadu ještě boxerská vložka mezi domácím Kašparem a hostujícím Vlastníkem. I zde byl úspěšnější domácí borec.

Druhý zápas je na programu za týden v Klášterci. Hraje se na dvě vítězství.

HC Slovan Louny – HC Tygři Klášterec n. Ohří 9:6 (3:0. 3:3, 3:3)

Branky: 2. Kaplan, 8., 51. Salač, 19. Rais, 26. Szakal, 31., 37. a 41. Gebelt, 60. Šafařík - 29., 36. a 51.Bečka, 32. Blažek, 47. Videv, 58. Danyo. Rozhodčí: Dyršmíd – Hrubý, Herles, vyloučení 8:8, vyšší tresty 0:1, využití 3:1, v oslabení 3:1.

Slovan Louny: Dorn (M. Charvát) – Kaplan, Kolčava, Vavrica, Kunrt, Kačpar, Šedivý, Knobloch – Gebelt, Salač, Velhartický, Tarant, Rais, Szakal, Šafařík.

Tygři Klášterec n.O.: Tichý (Hrdina) – Jiří Barantál, Kosina, Blažek, O. Koblitz, Koreš, Jan Barantál – Danyo, Bečka, Vlastník, Boháč, Videv, Tenkač, M. Koblitz, Kulich.

Jaroslav Tošner