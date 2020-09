Za ročníky 2014, což jsou hokejoví benjamínci lounského oddílu, po skončení turnaje hodnotil trenér Petr Kotěšovský. „Hráli jsme výborně. Nepřijeli jsme vyhrát, ale zahrát si. Užili jsme si to úžasně. Měli jsme tu spoustu kluků, kteří ještě takový turnaj nehráli. Zkraje byli vyjukaní, ale pak se rozehráli, i jsme si dali nějaké góly. Paráda!“

Plzeňský Wolves Cup má zvuk, podle Kotěšovského patří k jedněm z nejlepších. „Tady jsou vždy krásné turnaje. Jsou tu super lidi, které je dělají.“

O tom, že se Lounští neztratili, svědčí například zápas 1. třídy s vítězným Norimberkem. „Prohráli jsme 0:2, bylo to nešťastné,“ tvrdí trenér Kotěšovský. „Každý tým tu měl tři čtyři výborné hráče, bylo to těžké. Ale bezvadná zkušenost,“ dodává.



V sobotu cestuje Slovan na turnaj do Teplic.