O víkendu se s končícím létem rozeběhl i jeden ze zimních sportů – hokej. Na ten krajský bylo možné zajít hned na třech stadionech. Kromě tradičních celků: Loun, Roudnice, Lovosic, Klášterce nad Ohří a Kadaně B se jako nováček objevili atraktivní Piráti Chomutov. Soutěž se tak bude hrát se sudým počtem účastníků, což je pro všechny týmy velmi pozitivní zjištění.

V úvodním kole přivítali hokejisté Slovanu Louny tým z Lovosic. Bylo to utkání plné zvratů. Domácí nastupovali k první mistrovskému zápasu bez jediného přípravného utkání, absolvovali pouze tréninky. Rovnýma nohama tak naskočili rovnou do bojů o mistrovské body. Nakonec bylo k vidění 17 branek.

První třetina vůbec nenasvědčovala tomu, že lounští hráči měli pouze minimální přípravu.

Jako první se sice brankově prosadili v končící druhé minutě hosté zásluhou Pavlaty, jenže Slovan odpověděl dost rázně. Pěti brankami, z nichž hned tři obstaral Salač.

Druhá třetina byla úplně o něčem jiném. Hrstka diváků se nestačila divit, co se na ledové ploše děje. Hosté se pěti brankami v řadě ujali vedení. V čase 39:30 se však před brankou, kterou hájil Adam Vitvar, prosadil důrazný Kousek, kterému nabil hodně aktivní Salač.

Do závěrečné třetiny se tak šlo za vyrovnaného stavu. Čekalo se, na kterou stranu se štěstěna přikloní. Do branky Slovanu se postavil Dorn, který vystřídal Tomáše Charváta. Hned v úvodu zatlačil Slovan svého soupeře před jeho branku a výsledkem byla branka Veselého ze 41. minuty hry. Hosté se vymanili z tlaku a ještě před polovinou závěrečného dějství Pavlatou vyrovnali. Závěrečná třetina přinesla i vyloučení a během nich se lámal chleba. Nejdřív, ještě za plného počtu hráčů na ledě, poslal domácí do vedení Růžek. Ve vlastním oslabení pak vedení navýšil Kousek, kterého vyslal do brejku Salač a výsledek pečetil v přesilovce Salač.

V samotném závěru utkání měli domácí na trestné lavici hned dva hráče, Veselého se Salačem. Hosté ještě odvolali brankaře, ale na výsledku se již nic nezměnilo.

K dalšímu utkání zajíždění hráči Slovanu 26. září do Klášterce, s nímž hrál dvakrát v řadě finále soutěže. Před rokem byl úspěšnější Slovan, na jaře se smál Klášterec.

HC Slovan Louny – HC Lovosice 10:7 (5:1, 1:5, 4:1)

Branky: 5. 14., 18. a 58. Salač, 6. a 54. Růžek, 17., 40. a 56. Kousek, 41. Veselý – 2., 27. a 50. Pavlata, 22. Rosa, 23. a 32. Cerman, 28. K. Gudera.

Rozhodčí: Hubínek – Beneš, Kurtin. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 35.

Slovan Louny: T. Charvát, 40. Dorn – Balázs, Hloucha, Vavrica, Šedivý, Kunrt – Veselý, Dalecký, M. Dittrich, Kousek, Tarant, Salač, Kašpar, Růžek, Szakal, D. Dittrich.

HC Lovosice: Vitvar – Andres, Popek - Rosa, K. Gudera st., Bejček, Šulc, Rusý, Pavlata, K. Gudera ml., Cerman, Suchánek.



Jaroslav Tošner