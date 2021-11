„Začali jsme až nečekaně dobře, ale potom jsme se nechali trochu unést. Mysleli jsme si, že dáme ještě nějaké góly, ale bylo tam asi čtyři pět minut, ve kterých Chomutov otočil. Potom jsme se sice snažili, ale kvalita byla na straně Chomutova. Naše hra ale byla určitě lepší než v prvním vzájemném utkání v Chomutově,“ hodnotil lounský trenér Petr Zinek.

„Měli jsme vlažnější začátek, Louny nás trochu zaskočily. Udělali jsme tam pár chyb v přesilovce a hráli jsme ležérně, ale potom jsme do toho šlápli a zápas otočili. Je vidět naše kvalita. Když plníme věci, co si říkáme, tak góly dáme,“ viděl chomutovský kouč Petr Martínek, jehož celek v probíhající sezoně nejnižší hokejové soutěže ještě nepoznal porážku a mašíruje vstříc postupu do druhé hokejové ligy.