V základní části vyhrál Slovan nad Kláštercem doma 3:2 na nájezdy a 6:4. V Klášterci však podlehl Tygrům 6:4 a 8:5. Louny po celé první finálové utkání tahaly za kratší konec a nakonec odjížděli z ledu poraženy.

Do utkání vstoupili lépe hosté. Ty poslal v 7. minutě do vedení Vlastník. Slovan zabojoval a vyrovnání zařídil po individuální akci Kousek. Pak však šli hosté do dvojnásobného oslabení a v něm se Tygři paradoxně prosadili. Jednobrankové vedení jim vrátil M. Koblitz. V oslabení dokázali skórovat i domácí. Panocha nabil Růžkovi a bylo opět srovnáno. Poslední slovo však měli přeci jen hosté. Třináct sekund před první přestávkou překonal Dorna v brance svým druhým gólem Miroslav Koblitz. V první třetině měl Slovan několik vyložených šancí, ale výborně chytající Tichý je dokázal zneškodnit a hlavně díky jemu šli do kabin spokojenější borci Klášterce.

Druhá třetina se opět hrála ve vysokém tempu, nahoru-dolů, ale branky se v ní diváci nedočkali.

Ze třetí třetiny uběhlo teprve 55 sekund, když Růžek přihrál do pravého kruhu volnému Prokešovi a jeho střela zapadla přesně do růžku Tichého klece. Bylo opět srovnáno, jenže naděje Slovanu vydržela jen pět minut. Klášterec dvěma brankami odskočil a zdálo se být rozhodnuto. Trenér Zinek si vzal time a krátce na to zapadlo spíše nahození na branku z hole Jarého za Tichého záda a Slovan se vrátil do hry. Do konce utkání chyběly 2 minuty a 5 sekund, když šel po zbytečném faulu na trestnou lavici domácí Šedivý, jenže netrvalo dlouho a síly na ledě byly vyrovnány. Po podobném faulu byl na druhé straně vyloučen Blažek. Do závěrečné sirény zbývalo ještě 1:28 minuty, domácí sáhli ke hře bez brankaře. Závěrečné vteřiny však Slovan nesehrál dobře a v čase 59:37 rozhodl svou třetí brankou, tentokrát do prázdné branky, Vlastník.

Hosté si výhru určitě zasloužili. Šli od začátku za svým cílem, byli o něco hokejovější a také hladovější po vítězství. Nejlepšími hráči byl střelec tří branek Vlastník. Svým výkonem se mu vyrovnal gólman Tichý, který měl lví podíl na zisku prvního finálového utkání.

Klášterec si tak z Loun odvezl cennou výhru, kterou bude chtít ve středu 4. března od 18 hodin potvrdit na vlastním ledě.



HC Slovan Louny - HC Tygři Klášterec nad Ohří 4:6 (2:3, 0:0, 2:3).

Branky: 9. Kousek, 17. Růžek, 41. Prokeš, 56. Jarý – 7., 46. a 60. Vlastník, 12., 20. M. Koblitz, 50. Bárta.

Rozhodčí: Místecký, Domský – Beneš, Kurtin.

Vyloučení: 8:7.

Využití: 0:0.

V oslabení: 1:1.

Diváci: 150.

Louny: Dorn (M. Charvát) - Srb, Hloucha, Vavrica, Šedivý, Svoboda, Kunrt – Jarý, Prokeš, M. Dittrich, Kousek, Gebelt, Rais, Salač, Panocha, Růžek, Szakal.

Klášterec: Tichý (Hrdina) – M. Koblitz, Blažek, Nerad, Kozelnický, O. Koblitz – Bárta, Váňa, Videv, Andres, Procházka, Hartman, Vlastník, Bečka.



Jaroslav Tošner