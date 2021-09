Skóre utkání otevřel už v páté minutě domácí Csonka a byla to nakonec jediná branka první třetiny.

Hned v úvodu druhého dějství přidal Csonka druhou branku, jenže pak hosté během půl minuty srovnali stav, když druhý gól dával Kuchař v oslabení. Stačilo však půl minuty a Slovan si vzal vedení zpět zásluhou Salače. Hodně vzruchu přinesl zákrok na Kašpara, který ujížděl na branku Roudnice, ale než stačil vystřelit byl na ledě po zákroku Pokorného. Sudí jen rozpažil ruce. Marné byly protesty trenéra Zinka, který navíc inkasoval dvouminutový trest pro lavičku.

Závěrečná třetina přinesla částečně drama a částečně střelecký koncert. Nejdříve hosté srovnali. Pak sice Dorn vychytal brejk Brandejského, ale vzápětí inkasoval lacinou branku z hole Kopeckého a Roudnice šla do vedení. Následně Dalecký střelou pod víko vyrovnal. Po střele Salače zazvonila tyčka. Slovo si vzali opět hosté. Během necelé minuty odskočili do dvoubrankového vedení. Nejdříve skóroval Lauko a pak Pokorný z brejku. S domácími to nevypadalo dobře. Hráči Roudnice proměnili téměř všechny šance na rozdíl od Slovanu, jehož střelcům se nedařilo překonat Kolaříka v brance.

K obratu Slovan nastartoval po samostatné akci při přesilovce Kašpar, jehož střelu tečoval do vlastní branky Kašička. Střelou od modré pak zařídil vyrovnání Kolčava. Hosté začali více diskutovat s rozhodčími než hrát a to byla voda na domácí mlýn. Střelu Salače od modré po ledě zastavila až síť a přesně nad lapačku Kolaříka se trefil Hynek. Brankovou tečku pak udělal Kašpar. Toužebně žádaná desítka se nekonala, ale i tak to byl fantastický obrat ze stavu 4:6 na konečných 9:6 pro Slovan. K utkání druhého kola jedou svěřenci Zinka do Lovosic.

HC Slovan Louny - HC Roudnice n. Labem 9:6 (1:0, 2:2, 6:4)

Branky: 3.,23. Csonka, 34., 56. Salač, 47. Dalecký, 53, 58. Kašpar, 53. Kolčava, 57. Hynek - 33. Kopecký, 33. Kuchař, 42. Vejl, 45. Štosek, 47. Lauko, 48. Pokorný. Rozhodčí: Michajličenko – Brňák, Janda, vyloučení 5:7, využití 1:0, v oslabení 0:1.

Slovan Louny: Dorn (M. Charvát) – Knobloch, Kolčava, Kašpar, Lochovský, P. Hloucha, Kunrt – Hynek, Čonka, Dalecký, Šafařík, J. Hloucha, Kastner, Tarant, Veselý, Csonka, Salač, Szakal.

HC Roudnice n.L.: Kolařík (Fridrich) – Kašička, Kolenatý, Brandejský, Kopecký, Štosek – Vacek, Pokorný, Mynařík, Vaněk, Čichovský, Tintěra, Kuchař, Lauko, Vejl, Kubica, Hořák.

Jaroslav Tošner