Lídr tabulky se v Lounech dostal rychle do vedení brankou Bartóka, a ještě do přestávky přidal druhou branku Stokláskem. Hráči Slovanu se jen těžko dostávali před branku Trhačů a pokud jí ohrozili, kryl všechny jejich pokusy pozorný Damašek.

Ani druhá část hry nepřinesla zlepšení na straně Loun. Kousek sice ve skrumáži před brankou dokázal protlačit puk do sítě Kadaně a snížit, jenže hned z protiútoku si vzali hosté dvoubrankové vedení spět a před druhou přestávkou přidali čtvrtou branku. Se Slovanem to nevypadalo nejlépe, jenže trenér Zinek nalil svým hráčům během pauzy do žil životabudič a ve třetí části hry byli jeho svěřenci jako vyměnění.

Nejdříve ve 43. minutě snížil střelou z levého kruhu Svoboda. Pak nastřelil Dalecký tyč a hned z další akce snížil na rozdíl branky svou druhou trefou Kousek. Ve 46. srovnal střelou od modré Salač. Při vyloučení Dalekého podržel svůj tým brankář Martin Charvát. Šedivý vyhodil puk ke Kouskovi a ten své sólo proměnil ve vedoucí branku svého celku. Hrdličkovi se sice podařilo stav utkání vyrovnat, ale další branky již padaly jen do sítě Kadaně. Nejdříve prostřelil Damaška v bráně svou čtvrtou brankou Kousek a vrátil tím vedení opět na stranu Slovanu. Pak si klepl před brankou o led Martin Dittrich, aby si tak vyžádal puk od Szakala. Přihrávku dostal a zavěsil pod víko. V samotném závěru odvolali hosté brankaře, ale přesilovka se jim vůbec nepovedla. 3 sekundy před závěrečným hvizdem pečetil do prázdné klece Daniel Dittrich.

Slovan si tak zlepšeným výkonem ve třetí části hry zaslouženě připsal tři body, které ho vynesly do čela tabulky právě před jejich poraženého soupeře, který má o dva body méně, ale také o zápas méně.

V dalším zápase hostí Louny v neděli 20. října od 17 hodin Tygry z Klášterce nad Ohří.

HC Slovan Louny – SK Trhači Kadaň B 8:5 (0:2, 1:2, 7:1)

Branky: 30., 44., 52. a 55. Kousek, 43. Svoboda, 47. Salač, 59. M. Dittrich, 60. D. Dittrich – 7. Bartók, 18. Stoklásek, 30. Strunz, 38. Toman, 54. Hrdlička.

Louny: M. Charvát – Srb, Hloucha, Gebelt, Vavrica, Šedivý, Svoboda – Jarý, Prokeš, Dalecký, M. Dittrich, Kousek, Salač, Panocha, Růžek, Szakal, D. Dittrich.

Kadaň B: Damašek – Dejmek, Toman, Krpenský, Krása, Polanský, Stoklásek, Tichý, Koreš, Holan, Hrdlička, Bartók, Limberg, Krstev, Strunz, Kulich.



Jaroslav Tošner