„Co bude dál, zatím nevíme. Vše by se mělo rozhodnout během tohoto týdne. Pokud bude baráž, půjdeme do ní. Někteří hráči by si rádi zahráli II. ligu,“ přemítal trenér Slovanu Petr Zinek.



Jak horečka sobotního (pod)večera v Lounech vypadal?



Ještě před úvodním vhazováním uctili všichni na ledě i diváci minutou ticha památku dlouholetého hokejového rozhodčího Bedřicha Plachého, který seděl ještě nedávno v kabině časoměřič. V týdnu k lítosti všech odešel ho hokejového nebe.



Úvodní minuty patřily hostům, kteří se usadili v třetině Slovanu, ale Dorn v brance svůj tým podržel. Domácím se podařilo postupem času srovnat hru a pak i převzít taktovku utkání. Na branku Klášterce se valila jedna bílá lavina za druhou. „Klášterec nás v úvodu naskočil svým nástupem,“ přiznal Zinek.



Běžela 7. minuta, když Szakál nabil Raisovi a ten poslal puk za Hrdinova záda. V 11. minutě si oba borci role vyměnili a Szakál ranou z mezikruží zvyšoval na 2:0 pro Slovan. Neuběhla ani minuta a radovali se i hosté, jenže předčasně. Sudí pískal postavení mimo hru na červené.



Ve druhé třetině měli domácí více ze hry, ale dlouho se nemohli brankově prosadit. Klášterec se marně snažil projít obranou Slovanu a pokud se mu to přeci jen povedlo, byl tu pozorný Dorn v brance. Pětistovka diváků se branky přeci jen dočkala. tři minuty před druhou sirénou vysunul Rais do brejku Martina Ditricha a ten už si mazácky poradil s Hrdinou v bráně.



Třetí třetina patřila jasně Slovanu. Vytvořil si několik vyložených šancí, ale neprosadili se Kousek střelou z pravého kruhu při přesilovce, ani Salač, nebo Daleký z brejku. Hrdina v brance hostujícího celku se rozchytal, ale nakonec přeci jen musel kapitulovat. Sedm sekund před koncem utkání a celé finálové série jej překonal Prokeš.



„Po tom slabším rozjezdu jsme už měli zápas pod kontrolou. Hráli jsme svou hru, velmi dobře bránili a velký dík patří Dornovi, který v obou utkáních odvedl skvělou práci,“ shrnul kouč Loun.



Závěrečné vteřiny diváci i hráči odpočítávali. Pak už si kapitán vítězů, Martin Svoboda mohl převzít pohár pro krajské přeborníky. Bouchalo šampaňské, pohár šel z ruky do ruky, nechybělo fotografování a když odcházeli hráči Slovanu do kabiny, byl už pohár notně pošramocen. I to ale patří ke koloritu oslav šampionů. V Lounech tomu nebylo jinak.

Autor: Jaroslav Tošner