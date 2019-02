Kadaň - Hokejisté Loun po porážce v Kadani zůstávají na druhém místě tabulky.

V přímém souboji o první místo KP měla rezerva domácí Kadaně lounskému Slovanu co oplácet.

Dosud vedoucí celek krajské soutěže letos prohrál pouze jednou právě v Lounech, navíc s desetibrankovým přídělem.

Zápas se dle očekávání rozehrával v rukavičkách. Obě strany hrály opatrně. Nikdo nechtěl udělat chybu, proto se nedostavil ani očekávaný nápor domácích přes výhodu dvou úvodních přesilovek.

Do druhé třetiny nastoupili hosté s početní výhodou, kterou nevyužili, stejně jako Gebelt dvě následující tutovky. Důsledné napadání a hra se zajištěnou obranou přinesla kýženou branku na druhé straně, a to až v polovině zápasu. Neobsazený Bartók propasíroval ve 29. minutě puk do Charvátovy klece.

Slovan však nepolevil a vytvářel si další šance. Ovšem neprosadil se ani ve 33., kdy se na dlouho nastěhoval do útočného pásma. Neúspěchem skončila i následující akce dva na jednoho, která byla završena pouhým vyprášením Zajícových betonů. Ve 35. chybu Slovanu v útočném pásmu potrestal Neprášek sólem a druhou brankou Kadaně.

Třetí třetinu zahájil Slovan opět neúspěšnou početní výhodou a domácí pak rozhodli dvěma rychlými brankami. Ve 43. opět Bartók propálil vše, co stálo v cestě, a pokud někdo z domácích pochyboval o dostatečném tříbrankovém náskoku, tak Wágner pojišťoval hned v následující minutě již na 4:0. Jediný zásah do černého se připsali hosté až ve 47., kdy od modré přesně mířil obránce Kaplan. Domácí však brzy přidali pátý gól a bylo rozhodnuto.

V závěru se dokázali ubránit několika oslabením, kdy na trestné lavici seděli chvíli i čtyři hráči, ale v neděli zřejmě zapomněl Slovan střelecké mušky v Lounech. Dostal tak důslednou lekci z produktivity a domácí si pojistili první místo.

Kadaň B – Slovan Louny 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branka hostů: 47. Kaplan (Městka)

Sestava Loun: Charvát (Turza) - Městka, Novotný, Svoboda M, Kaplan, Sak, Křivka, Petrlík, Štěpán, Gebelt, Vaic, Hemiš, Clonka, Zetka, Krebs

