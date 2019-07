Až do kvalifikace o třetí nejvyšší hokejovou soutěž se dostal na jaře lounský Slovan. Podobně by se chtěl prezentovat i v nastávajícím ročníku.

Slovan Louny (v bílém) si i ve druhém utkání poradil s Kláštercem a po výsledku 4:0 mohli jeho hráči slavit. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Co od příští sezony očekává obránce Loun Jakub Vavrica podobný průběh. "Očekávám nasazení a stejnou chuť, jaká byla v minulé sezoně. Rozhodně také očekávám finále a tu pomyslnou třešničku na dortu, tedy kvalifikaci. Každý z nás si na neúspěšnou kvalifikaci i teď vzpomene. Bylo to opravdu blízko, chyběl pouze jeden gol k případnému prodloužení a udržení našich šancí na postup. Ale to je prostě sport a i my to tak bereme. Další rok se rozhodně opět o to chceme poprat."