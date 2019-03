Navíc je tu komplikace v podobě rozpuštění ledu lounského zimáku. „Zimní stadion vypne chlazení 31. března, na duben má naplánovanou modernizaci strojovny. Hrát kvalifikaci na jiných stadionech je pro nás hodně ostudné,“ vydal Slovan prohlášení na svém klubovém Facebooku. Rovněž zdůrazňuje, že není dobré naskočit po měsíci do zápasového kolotoče. „Šanci postoupit bychom měli pouze v případě, že by se nikdo z výherců krajských soutěží do kvalifikace o II. ligu nepřihlásil,“ končí lounští hokejisté nepříliš radostnou novinkou.