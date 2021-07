Podle majitele kladenského celku a hokejisty Jaromíra Jágra vše směřuje k tomu, aby se kladenský klub přesunul se zápasy A týmu do Chomutova. V Praze by to sice bylo blíž, ale klub by tam prý mohl narazit na třecí plochu na reklamním poli, naopak v Chomutově se hraje jen krajský přebor a tyhle problémy nejsou tak markantní. Definitivní slovo ještě nepadlo, ale dohoda je podle Jágra na dobré cestě.

„Uděláme maximum, ale pracujeme s Jardou (Jágrem) i s verzí, že se bude doma hrát až v příští sezoně,“ řekl kladenský primátor Milan Volf s tím, že se rekonstrukce stadionu kvůli potížím řádně prodražuje, řádově zatím zhruba o 40 milionů a vše je na bedrech města, i když původně padly sliby i Národní sportovní agentury.

„Pokusíme se peníze získat, protože město nemá jen zimní stadion, a kdyby třeba statik řekl, že okamžitě musíme opravit Sítenský most, musí to mít přednost,“ doplnil primátor.

„Je to těžké. Nevíme, co bude za dva měsíce, zda vůbec diváci budou smět na stadion. Rozhodovala vzdálenost, musíte myslet na vlastní fanoušky. Ale nejdůležitější je, aby stadion splňoval extraligové podmínky. Tím se to zúžilo na Spartu a Chomutov. Myslím, že na Spartě by bylo těžší jednat o reklamách, třeba náš Kaufland by mohl narážet na jejich partnera. U Chomutova to takový problém není, protože hrají krajský přebor. Každopádně je to spousta problémů k řešení, takže jisté ještě není nic.“ (podle informací Deníku se hned po tiskovce ozvala Praha a ještě chce otevřít jednání)," vyjádřil se směrem k novinárům Jaromír Jágr.

Hokejové fanoušky ze severu Čech čeká lahůdka. Rytíři si pro extraligu staví zajímavý tým – Jágr byl posily nucen hledat v zámoří. Za první se mu to v minulosti už několikrát vyplatilo (Austin, Frye, Snuggerud), za druhé byl trh v době postupu Kladna do extraligy tak přebraný, že jednoduše nebylo kde jinde kvalitu brát. A tak se do Kladna stěhují například Jake Dotchin, defenzivu vystuží Cody Donaghey a Kyle Wood.