„První třetinu jsme měli výbornou. Bohužel místo abychom tu třetinu vyhráli tak byl stav 1:1 Soupeř měl jednu gólovou šanci a využil ji. My jsme jich měli poměrně více, ale jen jeden gól. V druhé třetině Třinec hru zrychlil a víc po nás šel. Nebyla to od nás špatně odehraná třetina, ale nevyužívali jsme svoje šance. V závěru jsme měli obrovskou šanci v přesilovce a soupeř nás potrestal třemi góly,“ řekl po porážce od Ocelářů litvínovský kouč Vladimír Růžička.

„Nehrajeme celý šedesát minut. Není možné, abychom za osm minut inkasovali tři góly,“ kroutil hlavou útočník Jiří Fronk, kterého Litvínov využívá na střídavé starty z prvoligové Jihlavy. Severočeši nedokázali využít ani fakt, že Moravané dorazili pod Krušné hory bez pěti olympioniků, kteří budou reprezentovat Česko na hrách v Pekingu.

FOTO: Litvínovská krize trvá! Krušnohorci doma padli i s Třincem

„Ještě jsem letos s Třincem nehrál, takže nemůžu soudit, ale i kdyby s nimi hráli, tak my šli do zápasu s cílem hrát od začátku do konce. Jenže se ozvala stará bolest – závěry třetin, závěry zápasu,“ doplnil Fronk.

Vervu už čeká už dnes možnost nápravy, ale opět nepůjde o nic snadného. Růžičkova parta totiž bude cestovat na led třetích Pardubic (od 18.00).

„Už jsme s tím něco měli dělat před x zápasy, takže si myslím, že krize přišla už dávno. Jediné, co můžeme udělat je nevzdat to. Stále nejsme na barážových místech. Stále máme šanci vybojovat předkolo play off. Musíme se z toho oklepat a jít do toho znovu. Samozřejmě ale musíme makat celých šedesát minut, protože bez toho se úspěch nedostaví,“ uvědomuje si Fronk.