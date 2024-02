Bílina si zahraje finále Krajské hokejové ligy! Semifinálovou sérii s Louny vyhrála 2:0 na zápasy. V prodloužení totiž zvládla i druhý duel (4:3). Ve finále ji čeká silná Kadaň.

Semifinále play off: Bílina - Louny | Foto: Deník/František Bílek

Bílinský souboj byl o poznání vyrovnanější než střetnutí hrané na ledě Loun, kde Draci vyhráli 8:3. Slušně zaplněný stadion v poslední minutě trnul, jestli se domácímu týmu podaří srovnat nepříznivé skóre 2:3. Dvanáct vteřin před koncem se trefil do černého při přesilovce 6 na 4 Petr Mašek a šlo se do prodloužení. V jeho 97. vteřině rozhodl o výhře a postupu Bíliny Tomáš Malec.

Kadaň vyhrála v Klášterci 6:5 a i ona si po dvou zápasech zajistila postup do finále. První souboj o titul se uskuteční 2. března v Kadani (16), odveta je na programu 9. března v Bílině (17). Případné třetí utkání by se opět hrálo v Kadani a to 16. března od 16 hodin.