"Vítěz krajského přeboru musí mít odehráno 50 procent zápasů, aby se mohl zúčastnit kvalifikace, což se nestihne odehrát. Chtěli jsme to hlavně kvůli Chomutovu, aby měl šanci postoupit, ale bohužel není to možné,“ reagoval na dotaz Deníku ohledně nejnižší soutěže dospělých sekretář krajského svazu Ústeckého kraje Viktor Lukeš.

Co na konec říká kouč HC Slovan Loun Petr Zinek? "Stále jsme doufali, že sezona začne a dohraje se v nějakém omezeném počtu utkání. Každý se teď bude připravovat sám, individuálně. Uvídíme se ještě na jaře, pokud se dostaneme na led na pár tréninků. Ale nemá cenu v současné době kluky nutit na nějaké tréninky na suchu, posilování. Uvidíme, co přinesou další týdny, ale jsem velmi skeptický."

Alarmující je podle něj situace v mládežnickém hokeji. "Nejvíce je to nepříjemné pro děti. Nejsou tréninky na ledě, zápasy, prostě nic. Děti sedí doma a většina z nich nic nedělá; možnosti sportovat jsou omezené, vlastně žádné."

Zinek se zamýšlí nad tím, co definitivní stopka pro sezonu 2020/2021 znamená. "Tím, že se ukončila sezóna, bude i podle mého názoru menší tlak hokeje na otevření zimních stadiónu a uzavřených sportovišť pro děti. Já jsem to trochu předpokládal, vdyť už jen z vyjádření a z kroků naší vládní garnitury je to vidět - amatérský sport a sport dětí je až na posledním místě. Bohužel tyto sportovní aktivity negenerují žádný zisk, žádné výhody pro zainteresované lidi."

Kouč mužstva, které se v posledních letech pravidelně dostávalo do finále soutěže, má na fungování vlády České republiky, respektive na její rozhodování během pandemie koronaviru jasný názor. "Prostě vláda se na to zhluboka vykašlala. Přitom nemá v ruce relevantní čísla o počtu nakažených dětí při sportu. Děti pro tuto vládu nejsou prioritou, ty má úplně někde jinde. A důsledky budou pro ty děti větší, než si teď uvědomujeme. Stačí, že pořádně nechodí do školy. Chybí jim sociální kontakt, ztrácí vazbu na sport, ztrácí určitý řád a smysl pro povinnost, prostě zjišťují, že můžou sedět doma a je to. Ale to by bylo na dlouho diskuzi."



Ondřej Holl