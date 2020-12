Pojďme ale zpátky na Zimní stadion Ivana Hlinky do Litvínova. Po kombinaci Svobody a Gerháta mu posledně jmenovaný naservíroval před brněnskou branku kotouč, se kterým si novic v dresu "chezy" poradil báječně. Potáhl si jej kolem neobratného útočníka Dvořáka a přesnou střelou překonal brankáře Komety Klimeše na 2:2.

Celkem Fronk odehrál ve třetí litvínovské formaci s Gerhátem a Svobodou 11 minut a 9 vteřin, den poté, kdy hráli Severočeši s Brnem znovu doma (2:1 P), měl ice time o více než tři minuty kratší.

Fronk zamířil do Litvínova na měsíční hostování z Jihlavě společně s oddílovým kolegou Kolářem.

A teď už pohled na kariéru Jiřího Fronka. Začíná v Lounech, hokejová základy získával až do šesté třídy ve Slovanu. Další jeho krok vedly do Kladna, posléze do Chomutova, kde také poprvé ochutnal extraligu. Stalo se tak už v sezoně 2012/2013, jednalo se ale jen o jeden jediný zápas.

Fronk byl v reprezentačních výběrech sedmnáctiletých, osmnáctiletých i dvacetiletých, první zkušenost s dospělým hokejem učinil v Kadani. Ještě před tím ale působil v Karlových Varech (juniorská MHL).

Ve 20 letech se rozhodl zkusit štěstí v zámoří, prošel týmy Cedar Rapids RoughRiders (USHL), Manitoba Moose (AHL) nebo Tulsa Oilers (ECHL).



Po návratu domů se pral o šanci mezi smetánkou v Mladé Boleslavi (8 extraligových duelů) a o soutěž níže v Českých Budějovicích.



Další angažmá? AZ Havířov, EHC Freiburg (2. německá liga), Herner EV 2007 (3. německá liga), Fiemme (2. italská liga) a naposledy Dukla Jihlava.



V sezoně 2019/2020 nasbíral Fronk v základní části za Jihlavu solidních 41 kanadských bodů (21+20) v 56 zápasech, jeden pak přidal v play off.

"Nacestoval jsem se s hokejem opravdu dost. Hodně se mi líbil první rok v Americe, kde se mi dařilo i hokejově, a byl to úplně nový život,“ řekl stále ještě mladý hokejista před časem.



Není bez zajímavosti, že bruslit začínal lounský odchovanec už ve třech letech. Konkrétně na rybníku. K opravdovému hokeji ho přivedl jeho otec, který hokej v Lounech hrál. Malý Jirka byl sportovně nadaný, kromě hokeje zvládal fotbal, bavil ho i nohejbal nebo tenis.



Fronk upoutá vysokou postavou, měří 189 centimetrů. Trenéři chválí jeho bruslení, dříve měl problémy se stabilitou, což bylo dáno jeho vysokým těžištěm.



Proč se vlastně vydal do zámoří? "Chtěl jsem hlavně nasbírat nějaké zkušenosti. Okouknout zahraniční hokej a celkově život v Kanadě a Americe. A také naučit se jazyk. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam šel. V juniorské soutěži se mi začalo dařit, takže pak už se začalo koukat, co by z toho mohlo být dál," připouští v současnosti litvínovský forvard, že šilhal i po NHL.



V Litvínově by chtěl své extraligové zkušenosti rozšířit. "Jeden start mám za Piráty, osm za Boleslav. Hrál jsem jen pár zápasů, a to ve třetí a čtvrté formaci. Boleslav? Nedařilo se mně osobně ani týmu. Přišel jsem tam asi v nevhodnou chvíli, kdy mužstvo nebylo v dobrém rozpoložení. Chtělo se ode mě, abych z toho tým pomohl dostat, což se úplně nepovedlo. Bohužel jsem do toho spadl stejně jako všichni ostatní."