„Kluci mají hokej rádi, trénují také rádi, ale je to takové divné, když nevíme, co se bude dít. Někdy se těžko hledá k tréninkům motivace po de facto konci sezony,“ přiznává kouč Slovanu Petr Zinek. „Snažím se proti ty tréninky dělat trošku jinak než v sezoně, jsou více hravé.“



Louny na začátku března vyřídily ve finále Klášterec ve dvou zápasech, poté následovaly oslavy. „Ty se povedly. Říkám, že kluci umí hrát hokej a také slavit výhry. Byla legrece, jelo se až do rána. A obešlo se to bez nějakých excesů, vše bylo v pohodě,“ líčí Zinek a zároveň přiznává, že to s partou hokejistů Slovanu táhl až do rána. „Už rozváželi noviny,“ usmívá se.



Lounští nyní musejí čekat, jaký bude o vyšší soutěže ze strany jiných klubů. „Pokud by ji chtělo hrát víc týmů, bude baráž. Ostatní krajské soutěže se teprve dohrávají, takže musíme čekat, až pak řeknou své stanovisko. My baráž hrát chceme, ale o případné účasti ve II. lize se bude rozhodovat až poté. Analyzuje se situace. Sami hráči musí říct, jestli ji chtějí. Není to lehké, protože jen s odchovanci se asi hrát nedá, na druhou stranu nechceme mít půlku mančaftu složenou z kluků odjinud.“ Slovan zatím trénuje dvakrát týdně, od příštího týdne jeden trénink přibude. „Dáme i neděli, kdy jsou kluci zvyklí na zápasy. Ale musím je pochválit, chodí na tréninky ve standardním počtu,“ pokyvuje Zinek spokojeně hlavou.



Autor: Ondřej Holl