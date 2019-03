„Ukázali jsme v Klášterci, že když chceme, tak umíme hrát poctivě odzadu. V základní části tomu tak nebylo, tam jsme se zaměřovali hlavně na útok, na obranu se tolik nemyslelo. Teď jsme hráli zezadu zodpovědně, čekali na chyby soupeře a trestali je,“ přidává svůj pohled Svoboda.



Podle něho bylo důležité, že tým udržel nervy na uzdě. „V Klášterci je těžké hrát. Provokují vás hráči, publikum. My to ale zvládli, nebyli jsme ani jednou vyloučení za nějaké oplácení, kecy. Ale i tak těch vyloučených bylo na naší straně hodně, toho se musíme vyvarovat. Klášterec má dobrý tým, umí přesilovky. Podle mě ale hlavně doma, protože tam má výhodu menšího kluziště.“



Dorn, aktuální lounská brankářská jednička, si pochvaluje pomoc spoluhráčů. „Kluci dobře bránili a snažili se odstavovat hráče z brankoviště. Klášterec hraje hodně na beky, kteří pak střílejí. Když je volný střed a je vidět, tak samozřejmě je snazší střely chytat.“



Co bude klíčem pro druhé vítězství? „Každý zápas je jiný. Už náš trenér říkal, že v play off rozhoduje každá chyba. V základní části můžete odčinit porážku, v play off vás může porážka stát celou sérii. Já věřím, že máme dobře načasovanou formu. Nesmíme dělat chyby! Zase musíme být vzadu poctiví, čekat na brejky a dobře naložit s přesilovkami, které určitě budeme mít k dispozici. A znovu se musíme držet s nervy, nesmíme být vylučovaní,“ dává kapitán Svoboda recept na výhru, která by odstartovala velké oslavy.



„K úspěchu nám pomáhá i kustod Jirka, který se nám stará i o muziku. Vozí aparaturu po celém kraji, když hrajeme venku, kolikrát to vypadá jako na diskotéce. Moc mu za to, jak se o nás stará, děkujeme, vždy nás jeho výběr nabudí,“ tvrdí Svoboda. A co se v kabině Slovanu hraje nejčastěji? „Je to takový mišmaš. Na nabuzení třeba Kabáti. A když se vyhraje, tak není problém křepčit na Gottovu písničku C´est La Vie,“ zubí se šéf Slovanu. (oh)

Autor: Ondřej Holl