Vstup do utkání měli domácí doslova raketový. Během tří a půl minuty nasázeli Slovanu tři branky. Až potom se hostujícímu Hynkovi podařilo ve vlastním oslabení snížit. Tříbrankové vedení sice domácím vrátil Hrdlička, ale závěr třetiny patřil Slovanu. Ten se brankami Salače a Kolčavy vrátil do hry.

Z druhé třetiny uběhlo teprve 10 sekund, když srovnal stav svou druhou brankou Hynek po asistenci Martina Ditricha. Slovan pak dal další branku v oslabení. Do vedení ho poslal Salač. Začala přetahovaná ve skóre, fanoušci si rozhodně přišli na své. Louny si vypracovaly dokonce dvoubrankové vedení, ale stačila minuta a bylo opět srovnáno. Po osmé inkasované brance vystřídal Tomáše Charváta v brance Slovanu Dorn. Po uplynutí 40 minut tak byl stav nerozhodný 8:8.

Třetí dějství opět začali lépe hosté, kteří se brankami Panochy a Salače dostali do dvoubrankového vedení. Už to vypadalo to výhru, jenže úplný závěr zápasu Slovan absolutně nezvládl. V čase 58:44 při hře pět na tři nejprve snížil Holan a 36 sekund před koncem při dvojnásobné přesilovce srovnal Hrdlička. Rozhodující nájezd pak proměnil domácí Toman.



SK Kadaň B – HC Slovan Louny 11:10 po nájezdech (4:3, 4:5, 2:2)

Branky: 6., 12., 33., 60. Hrdlička, 6., 9., 26. Toman, 29., 32. Paul, 59. Holan - 10., 21., 31. Hynek, 19., 24., 49. Salač, 20., 30. Kolčava, 27. Hloucha, 43. Panocha.

Rozhodčí: Biedermann – M. Janíček, J. Janíček.

Vyloučení: 6:8.

Využití: 3:0.

V oslabení: 0:3.

Kadaň B: Damašek – Tichý, Holan, Krstev, Kočí, Psar – Nguyen, Toman, Krpenský, Tenkáč, Stoklasek, Hrdlička, Bartók, Limberg, Paul.

Louny: T. Charvát (33. Dorn) – Srb, Kolčava, Balázs, Kunrt, Hloucha, Vavrica, Šedivý – Prokeš, Dalecký, M. Dittrich, Hynek, Salač, Panocha, Tarant.



Jaroslav Tošner