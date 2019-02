„V tom prvním utkání jsme nebyli rozehraní. Nehráli jsme dobře do obrany, tak jsme ji přeskupili, trošku i útoky. Bylo to lepší.“

Kdyby prý Louny přes Kadaň nepřešly, bylo by to po úspěšné základní části velké zklamání. „Ale Kadaň je kvalitní, to pozor. V sezoně nás jednou porazila, má tam dobré hráče, rozhodně to nejsou žádní nazdárkové,“ upozorňuje Zinek.

Slovanu ve druhém duelu dobře zachytal brankář Dominik Dorn, v současné době jednička mužstva. K vítězství ho ve druhé třetině nasměrovaly dvě slepené branky.

Ve finále se Lounům postaví Klášterec, hrát se bude až za dva týdny. „Pro oba to bude stejné, Klášterec také postoupil přes Litoměřice po dvou zápasech. Soupeře pro mezidobí neseženeme, tak budeme trénovat,“ maluje Zinek jasný plán.

I do série s Kláštercem půjde Slovan jako favorit, byť i tento soupeř ho v základní části dokázal potrápit. „U nich je užší kluziště, umí to tam hrát. Myslím, že to bude vyrovnaná série. Musíme si dát pozor na disciplínu, nenechat se vyprovokovat jedním dvěma hráči, kteří jsou na to specialisté. Klášterec pak umí hrát přesilovky,“ vypichuje Zinek.

SK Trhači Kadaň B – HC Slovan Louny 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Szakal (M. Dittrich), 27. Růžek, 39. Balázs (M. Dittrich, Rais), 44. Panocha (Říha, Petržílka). Rozhodčí: Kokrment, Dyršmíd – Fára, Pěkný. Vyloučení: 8:7. Využití: 0:1.



Ondřej Holl