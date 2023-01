Druhá třetina se domácím vůbec nepovedla a byla pro změnu v režii Klášterce. Bečka si připsal dvě trefy a vrátil Tygry do hry. Svou první branku dal z přesilovky v polovině 27. minuty a druhou branku si připsal o sedm minut později.

Časomíra ukrojila ze závěrečného dějství necelé dvě minuty a hosté šli dokonce do vedení gólem Dautovského. V polovině třetiny hosté přes výraznou převahu nedokázali využít přesilovku a krátce nato, již za plného počtu srovnal na 4:4 Adámek.Vedení na stranu Slovanu pak vrátil během 34 sekund dvěma zásahy Szakal, když jeho druhá branka padla při početní výhodě a završil tak hattrick.

Plíšková nabírá v Melbourne formu. Opět neztratila set a poosmé je už ve 3. kole

Do konce utkání zbývalo 54 sekund. V tomto čase si hosté vzali oddechový čas. Po jeho vypršení se sice do branky vrátil Ondřej Kufa, ale po vyhraném vhazování v obranném pásmu Slovanu zamířil okamžitě na střídačku. Klášterec však početní výhodu nevyužil a v čase 59:41 pečetil výsledek do prázdné branky Csonka. Slovan si tak připsal první letošní výhru. Naději na play off však již nemá.

Louny mají v příštím kole volno a další utkání sehrají až 28. ledna v Roudnici. Nepovedenou sezónu pak Slovan zakončí před vlastními fanoušky 5. února v duelu s Draky Bílina.

HC Slovan Louny - HC Klášterec nad Ohří 7:4 (3:1, 0:2, 4:1)

Branky: 7:09 Salač, 8:50 Knobloch, 10:58, 56:34 a 57:08 Szakal, 51:23 Adámek, 59:41 Csonka - 17:14 Chlouba, 26:34 a 33:37 Bečka, 41:40 Dautovský. Rozhodčí: Bláha - Bertlík, Žák. Vyloučení 4:5, využití 2:1.

Slovan Louny: M. Charvát (T. Charvát) - Knobloch, Kašpar, Kaplan, Hloucha, Kunrt, Šedivý - Šafařík, Kaše, Gebelt, Adámek, Velhartický, Tarant, Veselý, Csonka, Salač, Szakal.

Tygři Klášterec n.O.: Kufa (Tichý) - Svoboda, Hartman, Nerad, Boháč, Kosina - Chlouba, Neuman, Mojžíš, Hartman, Krejsa, Bečka, Dautovský, Danyo.

Jaroslav Tošner