Ukazovalo už před sezonou něco na to, že to bude pro Louny tak nepovedená sezona? Už minulá sezóna byla na hraně. Jeli jsme tak nějak ze setrvačnosti. I když jsme hráli finále s Chomutovem, tak prostě už to nebylo ono.

Přitom se zdá, že úroveň Krajské ligy Ústeckého kraje šla za poslední léta dolů.

Já si myslím, že letošní rok byl trošku slabší. Ale když si vezmete sezóny předtím, tak Chomutov, Most nebo i Litoměřice B byly kvalitní týmy.

Jak podle vás sezona dopadne? Vyhraje Bílina?

Můj černý kůň je Kadaň. U Bíliny záleží na tom, koho na play off a případnou baráž sehnala. Pokud to vedení vhodně doplnilo, tak šance je. Například brankáře mají výborného. Ale pokud tým dobře neposládají, tak to budou mít těžké.

Pojďme hlavně ke Slovanu. Proč se vám nepovedlo postoupit do play off? Čemu lze propadák přičíst?

Základem bylo, že hráči měli individuální letní přípravu. To se negativně projevilo na začátku sezóny. V posledních dvou sezonách skončili produktivní hráči Rais, Ditrich, Kousek a další. Skončilo nám produktivní jádro, bylo to znát.

Šafařík, Szakal, z obránců Kašpar. Jsou to právě tito hráči, které lze za sezonu chválit? Alespoň tabulka produktivity tak hovoří.

Myslím, že tato trojice plus ještě obránci Kunrt a Knobloch podávali stabilně dobré výkony.

Jak si vedli brankáři?

S brankáři jsem zcela spokojen. Střídáme pravidelně tři, takže někdy to mají těžké se dostat do zápasového rytmu. Ale upřímně, na brankáře bych tuto sezónu ani náhodou neházel.

Který post vás vlastně pálil, co vám na ledě nešlo?

Nešlo ani tak o post, jako o vyrovnanost výkonů a dodržovaní stanovené taktiky. Když to hráči dodržovali, tak se dala porazit silná Bílina, Roudnice. Ale když si každý dělal, co chtěl, tak z toho bylo prohra s Lovosicemi. A hlavní problém byl využívání šancí, to nás provázelo celou sezonu.

A jaká byla tréninková docházka a morálka?

Tréninkovou morálku bych si představoval lepší, ale to asi každý trenér v této soutěži. Ale chápu kluky… Už mají rodiny, práci… Někdy to prostě nejde skloubit. Například Vlasta Salač hrál skoro bez tréninku, práce a povinnosti mu to nedovolovaly.

Jak se daří začleňovat dorostence? Mají někteří hned na to, aby se zapojili do krajské ligy?

V tom je právě problém, Louny nemají juniorku, není proto kam šáhnout. Mladí hráči Tarant, Velhartický nebo Lochovský se mohli ještě otrkat v juniorce, místo toho ale skočili rovnou do dospělého hokeje. A je to znát. Takže čekáme až dospěje ročník 2006; tam jsou někteří hráči, kteří by mohli časem nakouknout do A týmu – například Stanko, Benešovský, Budiač nebo Podaný. Ale to je otázka zhruba dvou tří let.

Protože jste se nedostali do play off, tak končíte hodně brzo. Budou mít hráči ještě nějaký program?

Budeme pravděpodobně trénovat jednou týdně, ještě se musíme domluvit. Dlouho jsem tam brzy nekončili.

Máte plán na další sezonu?

Podle poslední sezóny by podle mého názoru potřebovalo mužstvo posílit v obraně i v útoku. V brance je to ok.

Vy plánujete dál u mužstva zůstat?

Ještě nejsem plně rozhodnut. Uvidíme, je více faktorů, které budou o tom rozhodovat .

Jak jste sezonu a nezdary kousal?

Těžce, hodně těžce. Byl jsem zvyklý hrát nahoře. Navíc jsem typ, který chce vyhrát, i když si jde zahrát za starou gardu.

Jaký ohlas měly výkony u fanoušků, u vedení klubu?

Rozumný fanoušek viděl, že kluci až na výjimky nic neodflákli. Prostě jsme dlouho hráli nahoře, tak letos to bylo dole. A ohlasy z vedení? No, nic se ke mně nedostalo, takže to je otázka na vedení Slovanu.