„Nahnul se ke mně, a řekl mi, že to bylo jako by viděl sebe před dvaceti lety,“ zmínil s úsměvem momentálně zraněný šikula, který se rozpovídal i o dřívějším angažmá v Bělorusku.

V jednom rozhovoru jste řekl, že angažmá v Bělorusku vám zachránilo kariéru, co jste tím myslel?

Jsem dodnes přesvědčený o tom, že kdybych tenkrát neodešel do ciziny, tak bych skončil maximálně v Klášterci. Hráči, co se nevešli do kádru Chomutova, chodili hrát do Kadaně. I ti, co nebyli dobří. Klub je platil, tak hráli. Plno kluků kvůli tomu skončilo s hokejem, protože je ani nepustili do jiného klubu. Pak tu ještě byla možnost, jít to zkusit do zahraničí. Já jsem odešel a věřím, že díky tomu jsem u hokeje zůstal.

Byl jste spokojený v Bělorusku?

Určitě. Už jenom tím, že mi to zachránilo kariéru. Ty roky v Brestu byly hrozně super. Je to krásné čisté město. A k nám se tam chovali úplně úžasně.

Bohužel, v současné době situace v Bělorusku není úplně růžová. Tamní stát nezažívá lehké časy. Sledujete to, co na to říkáte?

Moc to nesleduji, úplně přesně nevím, co se tam děje. Už za mě to tam neměli jednoduché, všichni víme, jak je země nastavená. Osobně si myslím, že jsou tamní obyvatelé na to trošku zvyklí. Bůh ví, jaké by to bylo, kdyby se to změnilo.

Vraťme se k hokeji. Jaký je rozdíl mezi českým a běloruským hokejem?

Momentálně nevím, už to je pár let, co v Bělorusku nehraji. Tenkrát to bylo tak, že první tři týmy byly našlapané, ukazoval to třeba Yunost Minsk, když hrál Ligu mistrů. Dokázal porazit i Mladou Boleslav. Poté byl střed tabulky, ty týmy se hodně podobali naší Chance lize. A to úplné dno, to bylo šílené. Někdy vám to připadalo jako juniorský hokej. Byl neskutečný rozdíl mezi prvním a posledním týmem.

A Brest, kde jste hrál vy, jak na tom byl on?

Zhruba ten střed. V mojí poslední sezoně jsme se dostali z posledního místa do play- off.

S Jakubem Mužíkem jste pak přestoupili do Zhlobinu, to už je v Bělorusku top klub, že?

Ano, hráli jsme tam půl roku. Bylo tam lepší zázemí. Takže jsem měl možnost zahrát si i za lepší klub.

Dokážete porovnat Brest a Zhlobin, co se třeba týče přípravy na zápas?

V Zhlobinu byly podmínky úplně luxusní. Je to město jako třeba Třinec, ocelárny a podobné továrny. V Brestu to bylo chudší, ale zase takové rodinné.

Chodí fanoušci v Bělorusku na hokej?

Chodí, třeba Brest mi hrozně připomíná Litoměřice. Je to podobný stadion, je tam dokonce i tribuna naproti střídačkám.

Momentálně jste zraněný, co se vám stalo?

Mám vykloubené rameno a natažený vaz v rameni. Každý den mám rehabilitace a různé návštěvy u lékařů. Do play-off musím být stoprocentně připravený.

Za Stadion Litoměřice jste se stal historicky nejlepší hráčem v kanadských bodech, co to pro vás znamená?

Hrozně moc. Osobní úspěch.

Dostane se Stadion až do baráže?

To je ještě dlouhá cesta. Věřím, že řada lidí, když nás vidí na první místě, tak o tom přemýšlí. Všichni víme, že nás čeká hrozně těžké play- off. Je nevyzpytatelné. Přemýšlet nad baráží je v tuto chvílí zbytečné a předčasné.

Vy jste si ji ale už v minulosti zahrál, zkušenost máte z Chomutova, že?

Je to tak. Tehdy jsme ji dokázali vyhrát a postoupit do extraligy. Zahrál jsem si sice jen jeden zápas, dal jsem si tam gól, ale i to se počítá.

Někteří hokejový experti si myslí, že je baráž navíc, co si o tom myslíte vy?

Vyhrát play-off je ohromně fyzicky náročné, hráči jsou zničení. Potom mají ještě hrát baráž s připraveným extraligovým týmem. Pro ten tým z Chance ligy je to podle nadlidský úkol. Pokud ten tým není úplně odskočený. Tento rok si myslím, že žádný takový tým v první lize není.

Momentálně máte ještě střídavé starty v extralize. Konkrétně v týmu kladenských Rytířů…

Tím, že jsem se zranil, tak už mi to angažmá asi skončilo. Já jsem za tu šanci nesmírně rád. Dal jsem si první extraligový gól. Zahrál jsem si fajn zápasy proti Spartě nebo Třinci. Pro mě to je nový impuls a motivace do hokeje.

Slyšel jsem že vás poplácal po zádech Jaromír Jágr, je to pravda?

Po tom gólu se ke mě nahnul a řekl mi, že to bylo jako když viděl sebe před dvaceti lety. Bylo to hrozně vtipný a mě to nesmírně potěšilo.

Jaký to je mít v týmu Jaromíra Jágra a nebo třeba Tomáše Plekance?

Jsou to ikony, na kterých je tým postavený. Mají ohromné zkušenosti a dokázali v kariéře obrovské věci. Můžou říct mladým klukům svůj pohled na hokej a předávat jim své zkušenosti.

Překvapuje vás, co Jaromír Jágr ještě dokáže ve svých letech?

Je to neskutečné. Já si to nedovedu přestavit, že bych ještě ve čtyřiceti letech takhle hrál hokej.

Kladno své domácí zápasy hraje v azylu v Chomutově, jak jste to vnímal?

Pro mě osobně to bylo fajn, alespoň mohli přijet fandit moji rodiče z Kadaně a přátelé z Chomutova. Měli to kousek. Pro tým je to ale obrovská nevýhoda. Domácí led je jenom jeden. A divácká podpora je nejlepší hlavně na domácím stadionu.

Budete Kladnu fandit i nadále?

Budu fandit, to je jasné. Mrzelo by mě, kdyby spadli. Samozřejmě kdybychom narazili na Rytíře v baráži, tak ale budu chtít všechny zápasy proti nim vyhrát.

Na olympijských hrách byl i tým ženského hokeje. Mají podle vás hrát hokej i ženy?

Proč by nemohly? Já uznávám každého, co se pro nějaký sport zapálí a není to jen ,,gaučák'', ale upřímně, zajímavější je pro mě mužský hokej.

A olympiádu sledujete?

Jsem momentálně zraněný, tak koukám. Hrozně mě bavili třeba manželé Paulovi v curlingu.

Kadlec a čísla

Martin Kadlec

Narozen: 5.12.1988

Číslo dresu: 13

Post: Útočník

Letošní bilance:

Chance liga 28 Z, 11 G, 16 A

Extraliga 5 Z, 1 G, 0 A

Historické pořadí produktivity HC Stadion Litoměřice:

1. Martin Kadlec 142 Z, 152 B (73 G, 79 A)

2. Martin Novák 278 Z, 140 B (55 G, 85 A)

3. Jaroslav Kalla 150 Z, 137 B (35 G, 102 A)

AUTOR: JAKUB VÍTEK