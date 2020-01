„My, trenéři, jsme spokojení, stejně tak i děti a rodiče. Máme ročníků 2013 poměrně málo, zhruba tak osm, tak jsme tým doplnili ročníky 2014. Ale postavili jsme silný tým,“ shrnul akci Václav Havrda, jeden z lounských trenérů.

To, že se děti dokázaly být „na bedně“, není podle něho až tak podstatné. „Děláme to pro své děti, děláme to srdcem. Tak by to mělo být. Myslím, že když se to dělá pořádně, tak ty úspěchy jednou přijdou. Ale u dětí je to tak, že jednou jsou první, podruhé třeba třetí, čtvrté. Užíváme si všechny zápasy.“

Lounským se líbil nový teplický Zimák, který je podle nich komfortní po všech stránkách. „V Teplicích je fantastický stadion. Krásné kabiny, teplo, pohoda. Všichni se usmívají. Ale i u nás jsou podmínky dobré, i když nemáme nový zimní stadion. Ony totiž jsou podmínky takové, jaké si je uděláte. Utváří je i rodiče. Když je pak dobrá parta, tak je jedno, jestli v kabině máte kovovou lavičku, nebo dřevěnou. To je pak šumák. Jde o to, dělat něco pro děti,“ tvrdí Havrda.

Na nové děti se ve Slovanu budou těšit 25. ledna, kdy se koná na zimáku tradiční náborová akce. „Uvidíme, kolik jich teď přijde. Někdy jich přijde víc, někdy méně. Jsme rádi za každé dítě, které u hokeje zůstane,“ usmívá se Havrda.