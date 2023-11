/AKTUALIZUJEME/ Že by byla současná bída hokejového Ústí nad Labem u konce? Slovan se po středeční prohře v derby s Děčínem (2:4), která byla třetí v řadě a sedmou z posledních osmi klání, propadl až na 13. příčku druholigové tabulky. Zdá se ale, že se mu blýská na lepší časy, klub totiž převezme nový majitel.

Nástup ústeckých hokejistů na led před 1. kolem 2. ligy 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

Podle klubových stránek se jím stane podnikatel Michael Agateljan, nejstarší z bratrského tria, z nějž známější jsou boxerští mistři republiky Viktor a Erik.

„První úkol je nesestoupit a zabojovat o play off. Kdyby se pak stal zázrak a my postoupili, bylo by to skvělé. Pokud to nevyjde, oznámíme zájem o koupi prvoligové licence,“ prohlásil pro web slovanusti.cz muž, jenž by se měl stát generálním manažerem, zatímco oficiálním majitelem bude zahraniční holding.

Agateljan, který žije v Německu, ale podniká v různých zemích po celém světě, plánuje oslovit i město a místní firmy, s rozpočtem by mu měli pomoci i další partneři. Jednou z priorit bude okamžité posílení kádru.

Klub v současnosti pracuje s rozpočtem zhruba sedm milionů korun, pro druhou nejvyšší soutěž by ale potřeboval minimálně dvojnásobek. „Jaký rozpočet bude za nás ještě nechceme zveřejňovat, každopádně oslovíme město i firmy v okolí s nabídkou spolupráce. Chceme v nich probudit patriotismus," doplnil pětatřicetiletý podnikatel.