Rychlá branka domácí borce nijak nerozhodila a již ve 3. minutě bylo zásluhou Šafaříka srovnáno. Do vedení šel Slovan při využité přesilovce. To se prosadil Dalecký a v končící sedmé minutě dal Lounům dvoubrankové vedení Růžek.

Druhá třetina moc hokeje nepřinesla. Zato v ní byla řada vyloučení a stejně tak diskusí se sudími. Nejvíce rušno bylo na hrací ploše ve 31. minutě. Hosté hráli přesilovku čtyři na tři a při signalizovaném vyloučení hráče Klášterce se Dorn rozjel na střídačku Slovanu. Do cesty se mu ale u mantinelu postavil Bárta a poslal ho k zemi. Okamžitě šly rukavice i maska dolů a rozhodčí měli plné ruce práce, aby oba soupeře od sebe odtrhli. Otevřela se dvířka u obou trestných lavic, ale dlouhé minuty se nic nedělo. Bárta se na trestnou sice na chvilku posadil, ale pak si to rozmyslel a šel se hádat s rozhodčím. Ten dlouho neváhal a udělil mu trest do konce utkání.

Při vyrovnaných silách na ledě, na obou stranách po čtyřech, překonal Dorna v domácí brance opět Danyo a snížil na rozdíl gólu. Do šaten šli domácí s těsným jednobrankovým vedením.

Do třetí třetiny vstoupil Slovan aktivněji. Více napadal rozehrávku soupeře, dobře bránil a v útoku byl nebezpečnější. Střelecky se však trápil. V 54. minutě si vzal trenér Tygrů oddechový čas a vymýšlel, jak přelstít domácí obranu a vyrovnat. Tomu však předcházela hodně nepovedená přesilovka, kterou sehráli jeho svěřenci. V 57. ujížděl po pravém křídle Šafařík, kterému zahákoval Tenkač a zhatil tak trenérovy plány. Louny sehráli přesilovku perfektně. Nastěhovali se do útočné třetiny a roztočily kolotoč. V čase 58:50 našel Růžek stojící v pravém kruhu Šafaříka u levé tyčky a ten zasunul puk za záda Tichého, čímž rozhodl o konečném výsledku. Závěr utkání se už jen dohrával.

Louny drží v tabulce přeboru druhé místo za Piráty z Chomutova. Příští sobotu je čeká duel na ledě třetí Roudnice.

HC Slovan Louny – HC Tygři Klášterec n. Ohří 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Branky: 3. a 59. Šafařík, 5. Dalecký, 7. Růžek. - 1. a 28. Danyo. Rozhodčí: Klika, Danylec, Štěpánovský, vyloučení 10:6, vyšší tresty 0:2, využití 2:0, 60 diváků.

Slovan Louny: Dorn (T. Charvát) – Knobloch, Kolčava, Kašpar, Kunrt, Vavrica – Dalecký, Šafařík, Kabourek, Velhartický, Tarant, Veselý, Csonka, Salač, Růžek, D. Dittrich.

Tygři Klášterec: Tichý (Hrdina) – Koblitz, Blažek, Kováč, Kosina – Videv, Drozdík, Vlastník, Bárta, Haluška, Hanka, Tenkač, Barantál, Danyo.

Jaroslav Tošner