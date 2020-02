Tam sice mladíci výsledkově propadli (podlehli Finům i Švédům a Rusům a Američanům sebrali bod), Petr to ale tak tragicky nevidí. „Zajíci se počítají až po honu,“ vykládal po turnaji novinářům kouč, jenž v roce 2014 dovedl osmnáctku ke světovému stříbru.

Co vám měření s nejlepšími světovými týmy ukázalo?

Tohle byly top týmy, které by měly patřit mezi favority šampionátu. Jsem rád, že jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. Ale je to na základě totální disciplínya dodržování herního plánu. Tým má charakter, je to parta bojovníků, což jsou základní předpoklady pro to, abychom udělali úspěch směrem k mistrovství světa.

Poslední místo bez jediné výhry ale nedává před šampionátem příliš optimismu…

Není to příjemné skončit poslední, ale zajíci se počítají až po honu. Nad umístěním vůbec nepřemýšlím. Beru to třetinu po třetině. S mužstvem jsem byl poprvé, poznávali jsme se. Byly tam hodně pozitivní okamžiky i ty, které se až tak nepovedly. Z toho se musíme ponaučit. Úseky, kdy jsme se soupeři nevyrovnali, bychom měli eliminovat právě tím týmovým přístupem. Na druhou stranu byly fáze, kdy jsme soupeře přehrávali a z toho jsem byl mile překvapen.

Jak moc vám turnaj pomohl při skládání nominace pro dubnový šampionát v USA?

Nominace se bude dělat za dva měsíce a ještě nás čeká inspekční cesta do zámoří. Ale bylo fajn vidět některé kluky v únavě nebo jak reagují za nepříznivého stavu. To mi hodně pomohlo směrem k mistrovství. Někteří mají k nominaci blíž, někteří si to lehce zkomplikovali.

Češi versus světová elita:

Česko – Finsko 2:5

Česko – USA 2:3 P

Česko – Rusko 3:4 SN

Česko – Švédsko 1:4