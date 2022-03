Úvodní třetina patřila Pirátům, kteří měli výraznou převahu a nakonec jí vyhráli 6:0. Na první gól se čekalo do poloviny 6. minuty, ve které zužitkoval přesilovku Mála. Druhou branku dal po individuální akci Bártek, který protlačil puk mezi pravým betonem Dorna a tyčkou jeho branky. Za pouhých 22 vteřin to bylo už 0:3. Puk se po vhazování dostal před branku k volnému Chloubovi a Dorn neměl šanci. Po této brance si bral trenér Slovanu Petr Zinek první oddechový čas. Také další branku dali hosté hned po vhazování. Tentokrát pálil Freiberg od levého mantinelu. Po páté obdržené brance přenechal Dorn své místo v brance Tomáši Charvátovi. Toho překonal až sekundu před sirénou Kůs. Šest gólů v domácí síti a žádný inkasovaný. To byl luxusní náskok do zbývající části utkání.