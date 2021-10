HC Slovan Louny: Dorn (M. Charvát) – Knobloch, Kašpar, Kastner, Kunrt, Vavrica, Šedivý – Růžek, Šafařík, Hofrichter, Gebelt, Kabounek, Doskočil, Tarant, Veselý, Csonka, Salač, Szakal (C), Dittrich.

Piráti Chomutov: D. Svoboda (Hanuljak) – Bártek, Charousek, Ferbas, Kuncl, Hartman, Žižka, Novák – Josef Rindoš, Kůs (C), Chlouba (A) – Chrpa, Mála, Huňady – Freiberg, Řezníček, Kostourek (A) – Jaroš.

Do té doby neporažené Louny vyfasovaly v ROCKNET aréně výprask podobný jako ostatní soupeři – 17:4. A to vše sledovalo parádních 1 616 diváků.

Byl to souboj dvou neporažených celků nejnižší krajské hokejové ligy, ale podle výsledku byste to nepoznali. Chomutovští Piráti poslali soupeřům v krajské lize jasný vzkaz: Naší bárku nepotopíte!

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.