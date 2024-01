/FOTO, VIDEO/ Tradiční lednová akce Týden hokeje, tedy nábor nových hokejových nadějí, měla úspěch v celém Ústeckém kraji. Největší v Lounech, kde hokejem skutečně žijí. Přišlo tam neuvěřitelných 67 dětí a zažily, že hokej je bezva zábava.

Jeden z Týdnů hokeje v Lounech | Video: www.youtube.com

Zimní stadion HC Slovan Louny doslova praskal ve švech.

Zájemci o Týden hokeje se nejprve u vstupu zaregistrovali a získali malé dárečky. Hned na to je čekaly dvě připravené šatny k převlečení. Někteří si vyzkoušely nové dresy se znakem Slovanu a pod dohledem trenérů poprvé vstoupily na ledovou plochu.

Hned na začátku akce mohly účastníci podle oficiálního webu lounského hokejového klubu vidět ukázku hokeje od hráčů 4 hokejové třídy a pak hurá na to. Naučily se rychlostí blesku zvedat z ledu na brusle a seznámily se s prvními krůčky na bruslích, Čekalo je hned několik stanovišť. S trenéry si vyzkoušely projet opičí dráhu, zastřílely si na brankáře či na kuželky, zahrály si spousty her pro začátečníky, stavěly komíny z puků nebo hrad z kostek. Kdo by se k nám chtěl ještě přidat, může přijít na některý z tréninků přípravky každé úterý a čtvrtek od 16:20 hodin.

Pro zajímavost. V Chomutově napočítali přes 50 bruslařských začátečníků, v Děčíně a Litoměřicích přes 40. Most a Ústí nad Labem hlásily přes 30 dětí, které si vyzkoušely první krůčky na bruslích. Louny jsou vítězem.