Nedělní odpoledne bude na lounském zimním stadionu patřit náborové akci Týden hokeje.

Od 15.15 hodin budou trenéři HC Slovan Louny čekat na nové zájemce z řad chlapců a děvčat od 4 do 8 let. Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská helma a rukavice). Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Ing. Jana Trefného (tel:. 777 087 718) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.