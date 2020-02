Při posledním domácím duelu Bíliny s Děčínem, který i přes dvě třetiny vyrovnaný vývoj skončil vysokou výhrou Medvědů 7:2, byli oba dva opět „na značkách“. Svůj celek povzbuzovali až do posledních vteřin, přestože byl stav na ukazateli skóre již krajně nepříznivý.

ANI PORÁŽKY JE OD FANDĚNÍ NEODRADILY

„Teď jsme měli sérii, kdy jsme třikrát po sobě doma vyhráli, to bylo super. Ale celkově mě štve, že je to už několik sezon stejné, že jsme u dna tabulky. Pořád ale chodím – byl jsem fanda, jsem fanda a budu pořád fanda, a to i když se nedaří.,“ tvrdí Hanzel. „Je to těžké, když tu dlouho nikdo nevydrží. Před dvěma roky nám odešlo před sezonou do Mostu najednou 11 hráčů, to pak musí být znát,“ dodává jedním dechem. „A jsou nejen v Mostě, třeba Petráš je v Řisutech, Sýkora v Děčíně. A další a další. Ironií osudu je, že nám tihle hráči, co tu byli, vždy dají gól,“ usmívá se trpce Duchek. Rád se svým parťákem vzpomíná na play off, ve kterém se před lety Draci postavili Vrchlabí nebo Sokolovu. „Play off bychom zase chtěli. Snad příští rok. Ale musí kádr zůstat, nesmí se to pořád měnit,“ má Hanzel recept na postup mezi nejlepší.

Na bílinský zimák oba chodí společně s kamarády a rodinou, fandit jim pomáhají malí příznivci, kteří se rekrutují z řad bílinské hokejové mládeže. „Dřív nás bylo víc. Třeba před dvěma roky nám jezdili píchnout fanoušci z Mostu, když to tam s hokejem vypadalo špatně, to nás v kotli bylo i dvacet.. Teď jsme tak v pěti, šesti. Na hokej chodí i můj malý kluk a manželka, ta dělá pořadatelku,“ ukazuje dobře naložený vousatý fanoušek na svou poblíž stojící paní.

„Já jsem dřív také byl na zápasech pořadatel. Pak jsem přišel o jednu nohu, před Vánocemi mi brali prst na druhé. To jsem na jednom utkání chyběl, jinak chodím každý zápas,“ vyznává se ze své věrnosti Hanzel, který se na led dívá ze svého invalidního vozíku. Bílinský zimní stadion není bezbariérový, s cestou do hlediště i z hlediště mu tak musí pomáhat jeho blízcí.

Hokej mají oba v srdci už dlouhá léta. „Hanzel ho hrál Mostě za Báňské stavby a také v Karlových Varech, Duchek jen s kamarády v Želenicích. „Teď si chodím zabruslit se svým klukem, zkoušíme to, baví ho.“

S ostatními fanoušky mají skvělé vztahy. Ať už do Bíliny přijedou z Mostu, Děčína, Jablonce nebo i odjinud. Po zápase s Děčínem se s příznivci Medvědů rozloučili přátelským „ahoooooj!“

„Známe se, jezdí sem pořád. Nemáme nikde nepřátele, všude jsou v pohodě. Teď už sem přijíždí hodně ti mladí, ale i ty známe. Někdy se mezi nimi najde někdo, kdo to přežene s alkoholem, pak to podle toho vypadá. Ale není to zase tak často. My si pivo na hokeji nedáváme. Na to nejsme,“ líčí Duchek. „Maximálně, když se vyhraje venku, tak někde cestou nazpátek,“ dodává Hanzel.

ZNAJÍ SE NEJEN S HRÁČI, ALE I S MANAŽEREM

Mladší z hrdinů tohoto příběhu se živí jako tesař. „Přes zimu moc práce nemám, tak se můžu věnovat hokeji. Jezdíme i ven. Kratší vzdálenosti autem, ale třeba do Vrchlabí a dál jedeme s hokejisty autobusem. Díky tomu se známe s manažerem Kanisem, trenéry i s hráči, hlavně s těmi, co tu jsou už dlouho, třeba s Procházkou, Urbanem. Jen doufám, že nám je nevezme Most, prý už měl na ně zálusk,“ neskrývá Duchek své obavy.