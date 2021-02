Hübl má na kontě rekordních 809 bodů za 363 gólů a 446 asistencí, na kterém potřeboval 1094 utkáních.

„Je dobré, že už to je za mnou, protože teď už se to nebude tolik řešit a nikdo se mě na to nebude moc ptát,“ glosoval zápis do dějin skromný velikán. Povedlo se mu to ve čtvrtek při výhře na ledě pražské Sparty.

Mimochodem, Hüblovi se tenhle počin podařil symbolicky v utkání, které bylo 800. duelem v extralize pro dlouholetého parťáka a kamaráda Františka Lukeše.

Ze šlágru uplynulo jen 81 sekund, pak se zápas na několik minut zastavil. Hübl přihrál na vedoucí gól Pospíšilovi a rekordní zápis byl na světě. Následoval slavnostní ceremoniál. Na led nakráčeli trenéři Litvínova Vladimír Országh s Václavem Sýkorou a Hüblovi předali pamětní dres s číslem 809 a zlatou hokejku. „Byl jsem z toho překvapený,“ smál se nestárnoucí sympaťák. „Nevěděl jsem vůbec o tom, že se něco takového chystá. Byl jsem rád, že mi pogratulovali, ale hlavní bylo, že jsme dali gól. Pak jsem se soustředil jen na hokej.“

Viktor Hübl a jeho rekordy.Zdroj: Grafika Deník

Překvapenému Hüblovi se dostalo cti, jako legendárnímu Waynu Gretzkymu, když kdysi překonával rekordy v NHL. „Toho jsem si všiml, ale on tam měl diváky, tak to měl alespoň trošku lepší,“ rozesmál se Hübl. „Tady v té blbé době to nejde, s nimi by to bylo ještě o něco příjemnější,“ pokročil rameny litvínovský kapitán.

Přirovnání k slavnému Kanaďanovi s přezdívkou The Great One odmítá. „To bych rozhodně netvrdil, to srovnání asi není adekvátní. To mi vždycky Radek Duda ze srandy říkal, že jsem Gretzky české extraligy,“ rozesmál se Hübl, který dovedl Litvínov k vítězství 4:2.

Zkušený centr má na svém kontě hned několik extraligových a klubových zářezů. A po každém rekordu opakuje: Nezajímá mě to. „Jsem člověk, který žije přítomností, možná teď i nějakou blízkou budoucností, což je play-off. O to víc v tomhle věku. Člověk nikdy neví, může to být má poslední sezona, i když to si říkám už dlouho. Chci si to ale užít, rekord můžu řešit až potom někdy po kariéře,“ doplnil dvaačtyřicetiletý Hübl.