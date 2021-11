Těch vzpomínek má dnes 58letý rodák z Mostu, který dětství strávil v litvínovském sídlišti Loučky nedaleko zimního stadionu spoustu. Co si vybavuje? Tak například to, jak jako mládežník chodil pozorovat Hlinku, Bublu a další slavné hráče. „Byl jsem na každém zápase. Nemohlo se stát, že bych chyběl! Seděli jsme za brankou, tam měla mládež vyhrazená svá místa.“

To už byl opravdu velmi nadějným mládežníkem. V Litvínově se v době, kdy hrál za dorost, a možná ještě dříve, říkalo, že je Růžička nový Hlinka. Vysoká postava, hůl na levou stranu, centr. Později dokonce hrál s Hlinkovo čtrnáctkou na dresu. Ještě před tím měl ale šestku a třicítku.

Vladimír Růžička - statistikaZdroj: Verva Litvínov

Určitě nikdy nezapomene na zmiňovaný debut proti Jihlavě. To se psal 20. listopad 1979, v Litvínově se pozvolna střídaly generace. Růžičku vzal trenér František Dům do áčka už před sezonou, to mu ještě nebylo ani šestnáct let. Poctivě s „chezou” trénoval, hrál za ní v přípravě, v Liberci dokonce skóroval. Na svou šanci ale čekal až do konce listopadu. Po první třetině, kdy na ukazateli skóre svítilo nepříznivé skóre 1:2, ho Dům poslal rozcvičit. V útoku s Weissmannem a Opačitým se postavil jako centr na buly. Vyhrál ho, vystřelil, Králík puk vyrazil, ale z dorážky byl kudrnatý mladík s knírkem, který do té doby niky neoholil, už úspěšný. První gól za 10 vteřin… páni!

Utkání s lídrem tabulky nakonec pro předposlední Litvínov dopadlo dobře, skončilo smírem 5:5, pět tisíc diváků si cestou domů v úterním potemnělém večeru vyprávělo nejen o dramatickém průběhu, ale především o parádním debutu toho vysokého středního útočníka, který tolik připomíná Ivana Hlinku, byť má před obličejem mřížku.

Zdroj: Youtube

Góly postupem času přibývaly, diváci si užívali útočné rejdy „chezy“. Severočeši hráli na špici a Růžička byl ozdobou ligy. Jeho střelecká potence byla fantastická, rekordem je 41 branek ze sezony 1984/1985. Na zlaté pražské mistrovství světa 1985 se ale dostal až na poslední chvíli. Málokdo z fanoušků tehdy věděl, že litvínovskou hvězdu trápí vysoký tlak, že je pravidelně sledovaná doktory specialisty. Jedinečný talent od pána Boha ale v Praze předvedl úžasnou formu a výrazným dílem přispěl k titulu mistra světa. Mnozí z nás ještě mají v živé paměti gól do sítě Sovětského svazu, který se zrodil po záhadném škobrtnutí brankáře Myškina.

S Litvínovem ale cílevědomý hokejista nejvýše dosáhl na stříbro v sezoně 1983 – 1984. Ročníky 1987/1988 a 1988/1989 strávil Vladimír Růžička na vojně v Trenčíně, po návratu ale znovu pod Krušnými horami exceloval. V lednu 1990 ho vedení CHZ Litvínov pustilo do zámoří, vábení Edmontonu nešlo odolat. Celkem „Růža“ odehrál v Litvínově 335 ligových zápasů, vstřelil v nich 220 branek, na dalších 160 asistoval. Poslední gól dal 5. ledna 1990 Plzni. Litvínovští tehdy vyhráli 5:3, hráč s číslem 29 na dresu přidal ještě dvě nahrávky. Kdo by si pomyslel, že se s Litvínovem loučí na téměř 32 let…