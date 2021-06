Jak zatím probíhá příprava áčka Slovanu? Kdy začala, co jste do ní zařadili?

Příprava probíhá od začátku května. Tréninky jsou dvakrát týdně plus jednou týdně je fotbalové utkání. Oproti minulosti jsme se více zaměřili na dynamiku, rychlost, odrazovou sílu.

Co kluci dělali, když se nemohlo trénovat po skupinách? Měli individuální plány?

Každý z hráčů věděl, že se musí trošku udržovat. Nebylo to jednoduché, každý trénoval nebo se hýbal podle svých možností.

Je na některých znát, že individuální přípravu ošidili?

Na startu letní přípravy to bylo na dvou hráčích trošku znát. Takže prvních 14 dni pro ně bylo trochu náročnějších. Ale zvládli to a teď je to naprosto v pohodě.



Mohlo pro ně být koronavirové období trošku demotivační?

Období covidu pro nikoho nebylo jednoduché. Hlavně pro amatérské sportovce. Nikdy nevěděl, co bude. Motivovat se k něčemu, když člověk nevidí ten cíl, je opravdu náročné. Viděl jsem to i na sobě. (úsměv)

Do kdy pojedete na suchu?

Letní příprava bude do konce června. Pak si dáme měsíc volno a od srpna se budeme připravovat na ledě. Hráči budou mít individuální pokyny, aby na led šli připravení.

Kde se připravujete, co vše máte k dispozici? Dbáte po covidovém období více na regeneraci, abyste předcházeli zraněním?

Připravujeme se na školním hřišti. Máme k dispozici atletickou dráhu, travnaté hřiště. Myslím, že pro letní přípravu je to dostačující. Její začátek byl trochu volnější, právě z důvodu toho, aby hráči neměli svalová zranění atd. Nyní ale už jedou na 100%. Při tréninku dbáme hodně na protahování, různá kompenzační cvičení.



Jak to vypadá s kádrem?

Kádr na sezonu bude přibližně podobný tomu z minulé sezony, než zasáhl Covid. Příchody a odchody se budou řešit ještě v průběhu srpna během tréninku na ledě. Vzhledem k tomu, že na letošní sezonu nebudeme mít juniorské mužstvo, tak se s námi připravuje i několik juniorů. Byl bych rád, kdyby se někteří z nich prosadili i do A mužstva. Ale i mladí musí dokázat, že na to mají. Jen to, že jsou mladí, talentovaní, jim místo nezajistí. Tak to u nás nefunguje. Měli jsem vyhlédnutou jednu „posilu" z fotbalového prostředí, trénoval s námi fotbalista Karel Hasil z FK Teplice. Takže jsme do hokejové letní přípravy vložili pár tréninků z fotbalového prostředí. Bylo zajímavé sledovat jak hokejisté vstřebávají fotbalový běhavý trénink. A pak naopak to, jak fotbalista pobírá silový hokejový trénink.

Led budete mít už na začátku srpna, to je na Louny slušný. Jak toho využijete?

Ani nepamatuji, kdy se v Lounech začínalo takhle brzo. Tréninky budou probíhat cca pětkrát v týdnu. Jsou tam sice dovolené, ale myslím, že tréninky budou probíhat v dostatečném počtu, že se připravíme dobře na novou sezonu.

Už si domlouváte přáteláky atd.?

Přátelská utkání se domlouvají v současné době. Myslím, že tam budou nějaké zápasy s Rakovníkem, Slaným atd.

Co říkáte na to, že Chomutov zůstal v kraji?

Pro Chomutov je to komplikace, asi počítal, že bude min. v 2. lize. Je to problém i vzhledem k návaznosti jejich mládeže a A týmu. Ale když to vezmu z našeho pohledu, tak se všichni na souboje s takovým týmem těšíme. Pro každého je to výzva poměřit se s týmem, jakým je v současné době Chomutov. Ale každý zápas začíná za stavu 0-0 a věřím, že souboje s ním budou zajímavé.

Ondřej Holl