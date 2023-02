Snažení litvínovské party se potvrdilo zmiňovaným vítězstvím 2:1 nad Plzní. „Byl to extrémně vyrovnaný zápas. Ve třetí třetině jsme čekali, že Plzeň převezme otěže a bude hrát velice aktivně, což se potvrdilo. My dali gól po buly, oni také, zápas tak rozhodlo jedno proměněné přečíslení dvou na jednoho." řekl kouč HC Verva Litvínov.

Litvínov vyhrál počtvrté v řadě, místo pádu do baráže už otevřel brány play off

Jeho plzeňský protějšek Petr Kořínek souhlasil. „Vyrovnané utkání. Už po několikáté jsme prohráli 1:2, ve hře bylo z naší strany straně málo. Navíc nedáváme branky, v minulém zápase jsme je sice dali, přesto jsme náskok neudrželi, je to stále dokola. Dneska jsme opět udělali dvě zbytečné chyby, jedna z buly a druhá ze hry a Litvínov nás dokázal potrestat. Na konci se nám povedlo snížit, avšak už jsme měli posléze málo času. Zápas se rozhodl už v prvních dvou třetinách. Stále stejná písnička,“ konstatoval plzeňský trenér Kořínek.

Plzeň prohrála posedmé v řadě a dvě kola před koncem spadla na desátou příčku. Jediným jejím střelcem na stadionu Ivana Hlinky byl Aleksi Rekonen, jenž v závěru jen korigoval stav.

„Už na to nemám co říct, je to drásající. Před námi jsou poslední dva zápasy, potřebujeme se urychleně zvednout. Nemůžeme se na nic vymlouvat. V obraně problém nemáme, tam hrají navíc dva košíkáři, kteří jsou z dorostu a hrají skvěle. My máme spíš problém, že nedáváme góly, málo se tlačíme do brány, a když už prohráváme, tak to teprve začneme plnit,“ dodal plzeňský útočník Jan Schleiss.