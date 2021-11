Ta ostrá reakce Jana Ptáčka mnohé zaskočila, někteří ji dokonce považují za přehnanou. „Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za kterou byl odsouzen. Končím s okamžitou platností na pozici předsedy fanklubu litvínovského hokeje Ropáci on Tour. Končím s návštěvami zimního stadiónu Ivana Hlinky na zápasy A týmu vyjma pracovních povinností. S těmito osobami spolupracovat nehodlám a nebudu. Já svoji čest mám a myslel jsem, že i náš polský majitel.“

Ptáčkova slova poukazují především na změnu myšlení vedení tradičního severočeského klubu. To totiž Růžičku v minulosti už odmítlo, když o něj měl zájem tehdejší manažer Jiří Šlégr. „Dostal tuhle odpověď (Růžička nemůže být trenérem Litvínova, protože má korupční minulosti – pozn. autora) a já byl v tu chvíli na vedení (majitele) svým způsobem pyšný,“ uvedl Jan Ptáček v prohlášení, které napsal na svůj facebookový profil. Deník poprosil šéfa Ropáků o rozhovor. Odmítl, celou záležitost chce nejdříve probrat s vedením fanklubu a celou členskou základnou.

Reakce Pavla Hynka? „Ke mně se ta informace nedostala, měl jsem víkend hektický. Těžko se mi na odpovídá. Každý fanoušek má nárok na svůj názor. Pokud to nejsou vulgarity, tak to beru. Myslím, že pravda leží na ledě,“ řekl ve středu. Více ale problém nerozpitvával. Pro server iDnes.cz ještě uvedl k odporu příznivců „žlutočerných“ vůči Vladimíru Růžičkovi: „Já fanouškovská fóra nesleduju. Na druhou stranu mě to překvapuje. Když odliším osobní stránku nebo sympatie od sportovní, jestli ti lidi nemají respekt k Růžičkově kariéře a zpochybňují ji… Vždyť reprezentace od roku 2010 nic nevyhrála. Jeho výsledky hovoří za vše.“

Otázku na reakci fanoušků dostal i Vladimír Růžička. „Byl bych rád, kdyby ten fanoušek pak přišel a zase začal fandit. Je to moje práce, jsem trenér. Dostal jsem nabídku, je pro mě hodně lákavé pracovat tam, kde jsem se narodil, kde jsem s hokejem začínal. Někomu se to líbí, někomu ne.“

S angažováním Vladimíra Růžičky řada příznivců „chemiků“ souhlasí. To, že trenérská ikona může Vervu pozvednout, si myslí i Martin Ručinský, který právě s Růžičkou a později i pod Růžičkou odehrál nejeden zápas. „Když už musel skončit Vlado Országh, čehož je mi upřímně líto, tak musím říct, že je super, že se podařilo získat Růžu. Určitě má Litvínovu co dát. A to nemluvím jenom z pohledu toho, že jsme kamarádi a dobře se známe, ale snažím se to brát objektivně. Růža je pořád muž na svém místě. O tom jsem přesvědčený. Není to žádný starý pán, Litvínovu má co dát,“ řek severu iSport.cz.

Glosa Františka Bílka: Komunikujte!

Někomu se zdá reakce Jana Ptáčka přehnaná, bere ji spíše jako gesto, demonstraci nespokojenosti. To by ale byl příliš jednoduchý, černobílý pohled. Je totiž nutné chápat kontext toho, co se v Litvínově děje. Po změně ve vedení došlo v kancelářích Zimního stadionu Ivana Hlinky k velkému třesku, řada lidí musela opustit své pozice. Došlo k zpřetrhání pout mezi litvínovskými srdcaři a klubem, i v médiích proběhly názory legend Reichela, Ručinského a dalších patriotů. Vadí jim, stejně jako fanouškům, kam tradiční hokejová bašta směřuje, odklon od rodinného klubu, příliš mnoho cizinců a hráčů mimo region. To fandové ani legendy nekoušou. Vedení Vervy prý se skalními nenašlo společnou řeč, diskuzi ani příliš nepřipouští. Podle těch nejvěrnějších už neplatí, že „cheza je jen jedna“, klub se jim zdá vinou činů vedení zbavený identity. Jak z problémů ven? Základem všeho je komunikace, platí to i pro tento případ. Z obou stran by měla být vůle společně o problémech diskutovat. Vedení by se mělo fanouškům snažit transparentně vysvětlovat své kroky, dlouholetí příznivci na to určitě mají právo. Například angažování Růžičky by v kontextu předchozího odmítnutí by určitě mělo být majitelem vysvětleno. A fandové by naopak měli klub podporovat i ve složitých chvílích, výměna gauče za zimák podle mě není tím nejlepším řešením.