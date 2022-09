Většinu sestavy výběru KLH Chomutov, který bude veden jako domácí, dal dohromady jeho kapitán Radek Šíp, který vybral dvě kompletní formace. Samozřejmě v nich nechyběl ani on. Jeho pozvání přijali borci jako Robert Plaček, Petr Martínek, Jakub Trefný a Josef Révay, které v defenzivě doplní fanoušky vybraní Martinové Szakal s Ťupou.Do útoku volil současný kouč chomutovského dorostu osvědčená jména, s nimiž hrával. Ve výčtu nechybí ani další dva kapitáni z dob Klubu ledního hokeje, jimiž bývali Kamil Koláček nebo Zdeněk Skořepa. Diváci se mohou těšit rovněž na kousky Michala Jeslínka nebo Jaroslava Haška.

„Asi nejvíc starostí jsme nakonec měli s obsazením branky,“ prozrazuje Libor Kult.„Oslovili jsme několik gólmanů a chápeme, že naši příznivci by rádi viděli v brance Kamila Jarinu, jenže ten se po operaci ještě na chytání necítí. Luboš Horčička také nemohl dorazit, proto jsme rádi, že pozvánku přijal Michal Podolka,“ popisuje tiskový mluvčí klubu, který s hráči komunikoval.

FOTO: Bitvu nováčků ovládl ambiciózní FŠ Litvínov

Sestava postupového týmu z jara 2012 byla naopak jasně daná, avšak právě tento fakt komplikoval složení týmu, neboť řada jeho členů stále aktivně hraje. „Naprosto rozumíme, že kluci, kteří působí v české extralize, Chance lize nebo zahraničí nemohou hrát,“ uvádí šéf klubové komunikace.

„I to je důvod, proč jsme v obraně sáhli po dvou hráčích, kteří v roce 2012 pomohli juniorům k titulu,“ vysvětluje jedním dechem s připomínkou, že Jan Rutta už odletěl do zámoří, Tomáš Bartejs a Lukáš Pulpán nastupují za karlovarskou Energii, David Havíř trénuje pardubické béčko a Martin Rýgl bude v termínu výročního zápasu mimo republiku. „Chtěli jsme na utkání mít i Kubu Grofa, i když jsme věděli, že by nehrál, ale z rodinných důvodů se nakonec omluvil,“ doplňuje Libor Kult.

Několik útočníků působí v Německu a například Nikola Gajovský s Richardem Divišem dokonce v jednom týmu, který má ale v pátek i v neděli na programu utkání. Oberligu stále aktivně hraje rovněž Jaroslav Hafenrichter. „Dlouho jsme nemohli sehnat aktuální kontakt na Davida Hrušku, ale nakonec nám řekl, že se na hraní už necítí,“ přibližuje klubový mluvčí. „Snažili jsme se na led dostat maximum hráčů, ale ne u všech se to povedlo,“ lituje závěrem s tím, že fanoušci si stále mohou zakoupit i zážitek v podobě přítomnosti přímo na střídačce jednoho z týmů, kde budou moci sledovat z pozice asistenta trenéra všechny hráče i další aktéry hodně zblízka.

Autor: Libor Kult, Piráti Chomutov